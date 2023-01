Fin du rabais pour les stations du Top4 bernois aux détenteurs de Magic Pass

Zurich (awp/sda) - Les détenteurs de l'abonnement Magic Pass, regroupant plusieurs dizaines de sociétés de remontées mécaniques dans les cantons du Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Berne, ne recevront plus de cartes journalières à prix réduit pour les domaines skiables du Top4 bernois.

Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region et Meiringen-Hasliberg ont indiqué lundi mettre fin à la promotion lancée le 9 janvier, dont l'objectif était, en offrant un rabais de 30% sur les cartes journalières, de permettre au plus grand nombre possible de skieurs de pratiquer leur activité.

"Les responsables de la communauté tarifaire ont demandé avec insistance aux domaines skiables du Top4 de mettre fin à cette action", a indiqué Jungfraubahn dans un communiqué, exprimant le vif regret des quatre stations que la durée de la promotion ait été aussi courte. Sollicitée par Keystone-SDA, une porte-parole a déclaré que le sujet n'était "plus d'actualité" et qu'une bataille juridique n'était "pas souhaitée".

Également contactée, la direction de Magic Mountains Cooperation, la société qui chapeaute le Magic Pass, s'est refusée à prendre position, sa directrice des opérations (COO) se contentant de prendre acte du communiqué de son partenaire. "S'agissant de la politique tarifaire d'entreprises ne faisant pas partie du Magic Pass, la coopérative ne fait aucun commentaire", a-t-elle indiqué

sda/buc/rp