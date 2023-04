Jungfraubahn a renoué avec les chiffres noirs en 2022

Zurich (awp) - L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn a vu ses résultats décoller l'an dernier, laissant les effets de la pandémie de Covid-19 et les restrictions de voyage derrière lui. Les actionnaires en profiteront.

Le produit d'exploitation s'est envolé de 64% à 214,1 millions de francs suisses. La situation s'est normalisée graduellement au second semestre de 2022, permettant de dégager des revenus liés au transport en hausse de 77% sur un an à 139,2 millions de francs suisses, selon le communiqué paru mercredi. Le segment "Jungfraujoch - Top of Europe" y a contribué à hauteur de 81,8 millions (+88%), celui dénommé "Expérience Montagnes" de 27 millions (+80%) et les sports d'hiver de 30,4 millions (+50%).

Les dépenses opérationnelles ont crû de 18% à 120,3 millions quand celles liées au personnel ont gonflé de 14% à 63,9 millions. Face à l'envolée des prix de l'énergie, l'exploitant explique avoir bénéficié de contrats d'approvisionnement à long terme.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a plus que triplé à 93,8 millions. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) a lui atteint 51,5 millions. Après des impôts de 8,4 millions et un revenu exceptionnel de 1,6 million, le bénéfice net a atteint 44,4 millions, contre une perte de 162'000 francs suisses en 2021, soit le troisième meilleur résultat de l'entreprise.

Jungfraubahn Holding proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale du 15 mai à Interlaken, un dividende de 3,60 francs suisses, après avoir dû renoncer à tout versement l'an dernier.

La société oberlandaise assure que l'année a bien démarré au Jungfraujoch. Le nombre de visiteurs a doublé du 1er janvier au 31 mars, atteignant 106'852 personnes. Concernant la saison de ski 2022/2023, un peu plus de 1,01 million de skieurs ont été dénombrés jusqu'à fin mars, soit un recul de 13% par apport à 2021/2022.

ck/ol