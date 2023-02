Jungfraubahn: la station d'un télésiège endommagé par les flammes à Grindelwald

Grindelwald BE (awp/ats) - Un incendie a endommagé mardi matin la station de départ du télésiège "Schilt" sur le domaine skiable du First à Grindelwald (BE). Deux hélicoptères d'Air-Glaciers ont participé aux opérations d'extinction du feu. Personne n'a été blessé.

L'exploitant, les Jungfraubahnen, ont indiqué que l'installation resterait hors service pour le reste de la saison. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, a précisé la police cantonale bernoise, revenant sur une information de "20 Minuten". Pendant l'incendie, les skieurs n'ont pas pu emprunter le télésiège voisin en raison du dégagement de fumée.

ats/rp