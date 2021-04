Jungfraubahn réalise une perte nette en 2020

Zurich (awp) - Pour la première fois de son histoire la société de remontées mécaniques Jungfraubahn accuse une perte nette, au terme de l'exercice 2020. Aucun dividende ne sera distribué cette année et la direction générale estime que la crise pandémique continuera de peser "lourdement" sur l'exercice en cours, selon un communiqué paru jeudi. En Bourse le titre progressait.

La perte nette s'est établie à 9,7 millions de francs suisses, alors que le groupe bernois était parvenu à inscrire un bénéfice net de 53,3 millions une année auparavant. A noter que les analystes de Research Partners et de Vontobel tablaient respectivement sur une perte nette de 6,4 millions et 20,9 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation (Ebit) de Jungfraubahn a lui plongé de 116,6% à -11,19 millions de francs suisses et le produit d'exploitation a chuté de 43,7% à 125,7 millions de francs suisses, ces deux derniers indicateurs s'inscrivant dans la fourchette de prévisions des analystes.

Par rapport aux années précédentes, un peu plus d'un million de visiteurs se sont rendus sur le Jungfraujoch, soit un tiers de moins. La dernière fois que le nombre de visiteurs se situait à un niveau aussi bas c'était dans les années 80.

Dans ces conditions, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 17 mai de renoncer au versement d'un dividende, comme ce fut d'ailleurs le cas au titre de 2019.

Même si Jungfraubahn s'estime solidement financé, anticipant le moyen terme avec confiance, la direction générale ne voit pas pour l'instant de sortie de tunnel et s'attend à un exercice difficile.

Interrogé par AWP, le patron de l'entreprise, Urs Kessler, a expliqué qu'il place de grands espoirs sur le projet de V-Bahn qui sera achevé fin 2020, "un projet qui nous a certainement rendus beaucoup plus robustes pour l'avenir et probablement plus compétitifs."

Vers 15h30 la nominative Jungfraubahn gagnait presque 1% à 147,20 francs suisses, tandis que l'indice SPI se hissait de 0,5%.

md/lk/rp