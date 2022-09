Jungfraubahn retrouve les chiffres noirs au premier semestre

Zurich (awp) - Les remontées mécaniques Jungfraubahn ont renoué avec les chiffres noirs sur les six premiers mois de l'année. Le bénéfice net atteint 15,3 millions de francs suisses, après une perte de 9,8 millions essuyée un an plus tôt.

Le produit d'exploitation a bondi de 80,8% à 62,8 millions, porté par l'ensemble des activités du groupe.

Le nombre de visiteurs à emprunter la voie ferrée menant à la gare la plus haute d'Europe a progressé de près de 50%, à 204'600, mais reste encore environ 57% sous son niveau de 2019.

Les revenus ont progressé de manière plus que proportionnelle, à 26,6 millions (+83,1%) dans la mesure où moins de promotions ont été utilisées que lors de la période de comparaison et qu'un plus grand nombre de voyageurs individuels a été enregistré.

La reprise pour les voyages internationaux en groupe prend du temps, en particulier en Asie, en raison des restrictions sanitaires et de problèmes de capacités pour les vols.

Les conditions météorologiques ont été favorables et la saison de sport d'hiver a enregistré un nombre de visiteurs pas vu depuis plus de dix ans, avec un total de premiers passages dépassant 1,06 million (+49,8%) entre janvier et juin. Les revenus ont crû de 67,6% à 27,5 millions dans cette activité.

Le dernier segment, Erlebnisberge, qui regroupe plusieurs autres remontées, a vu ses recettes plus que doubler à 8,8 millions, portées par un plus grand nombre de visiteurs.

Pour le second semestre, l'entreprise se dit "prudemment optimiste", tablant sur une poursuite de la normalisation de ses activités, mais dans un contexte chargé d'incertitudes. Des projets de développement des transports publics devraient en outre occuper l'entreprise, notamment à Mürren, où 63 millions de francs suisses devraient être investi pour rénover la gare et les voies.

Jungfraubahn espère en 2023 franchir une nouvelle étape vers le retour à ses niveaux d'avant crise, mais il faudra pour cela que les voyages en groupe internationaux reprennent.

ol/fr