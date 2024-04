Jungfraubahn Holding AG est une société holding basée en Suisse qui exploite des chemins de fer d'excursion et des installations de sports d'hiver dans la région de l'Eiger, de la Monch et de la Jungfrau et qui commercialise l'expérience Jungfraujoch-Top of Europe, ainsi que l'excursion au Jungfraujoch. Les destinations de la société comprennent Jungfraujoch-Top of Europe, Kleine Scheidegg, Harder Kulm, Schynige Platte, Grindelwald First et Murren et Winteregg. La société possède plusieurs restaurants et lodges le long des chemins de fer. Les activités de Jungfraubahn Holding AG sont menées par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales, notamment Jungfraubahn AG, Wengernalpbahn AG, Firstbahn AG, Bergbahn Lauterbrunnen-Muerren AG, Harderbahn AG, Parkhaus Lauterbrunnen AG et Jungfraubahnen Management AG, entre autres.

Secteur Loisirs et détente