La Baader Bank recommande Jungheinrich comme 'Add' - objectif 39 Euro

MUNICH (dpa-AFX Broker) - La Baader Bank a maintenu sa recommandation sur Jungheinrich à "Add" avec un objectif de cours de 39 euros. Dans une première réaction, l'analyste Peter Rothenaicher a estimé vendredi que le fabricant de chariots élévateurs présentait des résultats solides pour 2022 et que le résultat d'exploitation pour l'année en cours devrait être au niveau élevé de l'année précédente./ag/mis

Publication de l'étude originale : 31.03.2023 / 08:43 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------