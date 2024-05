Jungheinrich AG est une société holding basée en Allemagne qui opère dans les secteurs de l'équipement de manutention, de l'entreposage et de l'ingénierie des flux de matériaux, ainsi que dans la technologie de l'entreposage. Le secteur de l'intralogistique englobe le développement, la production, la vente et la location à court terme de nouveaux équipements de manutention et de produits technologiques d'entreposage, y compris les systèmes logistiques, ainsi que la vente et la location à court terme d'équipements d'occasion et les services après-vente, à savoir l'entretien, la réparation et les pièces détachées. Les activités entreprises par le segment des services financiers englobent le financement des ventes paneuropéennes et le transfert d'utilisation des équipements de manutention et des produits technologiques d'entreposage. Le secteur soutient les unités de vente opérationnelles du secteur de l'intralogistique. La société exploite NTP Forklifts Australia en tant que filiale majoritaire.

Secteur Véhicules et machines lourdes