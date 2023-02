JUNGHEINRICH EN FOCUS : L'expédition d'acquisition a commencé

HAMBOURG (dpa-AFX) - Avec l'acquisition de l'entreprise américaine Storage Solutions, le fabricant de chariots élévateurs Jungheinrich a réussi un véritable coup. Outre l'entrée sur le marché américain, le président du directoire Lars Brzoska a réussi à positionner le groupe familial hambourgeois comme un acteur sérieux sur le marché des rachats d'entreprises. Ce qui se passe chez Jungheinrich, ce que disent les analystes et ce que fait l'action.

CE QUI SE PASSE CHEZ JUNGHEINRICH :

Lorsque le fabricant de chariots élévateurs Jungheinrich a annoncé il y a près de deux semaines le rachat du groupe américain Storage Solutions, les investisseurs ont été très étonnés. L'action est remontée à son niveau d'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les analystes ne tarissaient pas d'éloges. Et le président de Jungheinrich semble lui aussi satisfait : Lars Brzoska a déclaré fin janvier à l'agence de presse financière dpa-AFX que cette acquisition était une formidable opportunité pour Jungheinrich d'étendre sa présence et de générer ainsi une forte croissance future.

L'activité principale de Storage Solutions est l'automatisation des entrepôts. Le secteur profite en perspective de l'inflation. En effet, lorsque les prix et les salaires augmentent, il devient de plus en plus judicieux d'investir dans l'automatisation des processus. Storage Solutions compte parmi ses clients des prestataires logistiques tiers tels que Fedex, mais aussi des entreprises du secteur industriel comme ABB et du secteur alimentaire comme Nestlé.

Cette acquisition a enthousiasmé Jungheinrich pour plusieurs raisons. D'une part, il s'agit d'une étape importante pour atteindre les objectifs à moyen terme. D'ici 2025, un cinquième du chiffre d'affaires doit être réalisé en dehors de l'Europe, notamment grâce à une croissance inorganique. En 2021, ce chiffre n'était que de 13 pour cent.

Par ailleurs, Jungheinrich a enfin mis un pied sur le marché américain grâce à Storage Solutions. Le manque de présence sur ce marché important outre-Atlantique a souvent été critiqué par le passé. Désormais, l'entreprise hambourgeoise peut également servir ses clients de l'UE aux États-Unis - et vice versa.

Avec cette acquisition, Brzoska a également réussi à faire entrer Jungheinrich dans une nouvelle ère. Jusqu'à présent, l'entreprise familiale était considérée comme plutôt réticente en matière d'acquisitions. "L'acquisition de Storage Solutions est pour Jungheinrich la plus grande transaction de ce type à ce jour", a déclaré Brzoska. Il est à la tête de Jungheinrich depuis septembre 2019. Le risque est cependant gérable. Le prix d'achat total de 375 millions de dollars (342 millions d'euros) devrait être financé par de la trésorerie et de la dette, et n'aura donc que peu d'impact sur le niveau d'endettement de Jungheinrich. "L'acquisition contribue dès le départ à la création de valeur de notre entreprise", a assuré Brzoska lors d'une interview. Le bénéfice d'exploitation (Ebit ajusté) de Storage Solutions, corrigé des amortissements et des éléments non récurrents, devrait s'élever à environ 34 millions de dollars en 2022.

Dans l'immédiat, Jungheinrich devrait d'abord se concentrer sur le développement de l'activité Storage Solutions et sur l'intégration qui s'ensuivra. Cela ne devrait toutefois pas poser trop de problèmes. Selon Brzoska, les deux entreprises ont "des profils 100% complémentaires".

"Dans le même temps, nous poursuivrons notre stratégie de fusions-acquisitions et nous chercherons bien sûr des opportunités", a-t-il déclaré. La "puissance de feu" restante, comme l'a dit le dirigeant lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, n'est pas encore épuisée. Selon les analystes, il reste encore 600 millions d'euros. Jungheinrich n'a pas voulu confirmer ce chiffre - mais ne l'a pas non plus démenti.

CE QUE FAIT L'ACTION :

Depuis l'annonce de l'acquisition, l'action Jungheinrich a retrouvé son niveau d'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine - et même plus haut. Lundi, elle valait 35,98 euros. La hausse du cours depuis le début de l'année s'élève ainsi à 35%. L'action fait donc partie des plus grands gagnants du MDax, l'indice des valeurs moyennes, pour cette année encore récente. Le concurrent de Jungheinrich, Kion, également coté dans le MDax, fait toutefois encore mieux avec une augmentation de valeur de plus de 46%.

De plus, avec une capitalisation boursière de 5,1 milliards d'euros, Kion vaut également beaucoup plus. Les actions privilégiées de Jungheinrich, cotées en bourse depuis 1990, représentent actuellement une capitalisation boursière de 1,7 milliard d'euros. Les 48 millions de privilèges représentent un peu moins de la moitié du capital-actions de Jungheinrich. Le reste est constitué d'actions ordinaires, qui sont la propriété des héritiers du fondateur de l'entreprise.

2023 Jusqu'à présent, six analystes recensés par dpa-AFX se sont exprimés sur l'action Jungheinrich. La majorité d'entre eux sont positifs : Quatre recommandent de l'acheter et seulement un expert boursier à la fois de la conserver et de la vendre. L'objectif de cours moyen des six analystes est de 35,67 euros, ce qui est légèrement inférieur au cours actuel.

CE QUE DISENT LES ANALYSTES :

Le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a presque un an avait mis Jungheinrich sous pression. L'acier, entre autres, était parfois quasiment indisponible et, s'il l'était, c'était à des prix très élevés. Le carnet de commandes, qui avait gonflé au cours des deux années de pandémie précédentes, n'a donc pas pu être traité comme prévu. Mais les nuages se sont maintenant dissipés et les experts des banques d'investissement et des cabinets d'analyse sont confiants, tant pour les mois passés que pour les mois à venir.

Ainsi, pour George Featherstone de Bank of America, les dernières mises à jour de différentes entreprises indiquent une nette détente des chaînes d'approvisionnement. Selon lui, cela plaide en faveur d'une augmentation du carnet de commandes au quatrième trimestre pour l'ensemble du paysage industriel. Selon son collègue Jorge Gonzalez Sadornil de Hauck Aufhäuser Investment Banking, le niveau élevé des carnets de commandes permet à Jungheinrich de se développer de manière stable dans un environnement difficile.

Dans les études récentes, le développement opérationnel de Jungheinrich a toutefois été quelque peu relégué au second plan, les analystes se concentrant plutôt sur l'achat de Storage Solutions. Stefan Augustin, de la société d'analyse Warburg Research, a écrit que cette société correspondait bien au fabricant d'équipements de stockage. Il est le plus optimiste pour l'action Jungheinrich avec un objectif de cours de 46 euros.

Selon Augustin, l'entrée sur le marché américain des systèmes de gestion des stocks ouvre de nouveaux potentiels pour Jungheinrich. L'entreprise pourrait être utilisée comme base locale pour d'autres acquisitions. Comme point critique, il a cité le taux de croissance annuel moyen de 5,6 pour cent du bénéfice d'exploitation jusqu'en 2025 de Storage Solutions, qui est à ses yeux conservateur. Mais il ne faut pas oublier que l'environnement est actuellement difficile pour les projets de stockage aux États-Unis.

D'un autre côté, le risque d'intégration est relativement faible, poursuit Augustin, car les Américains doivent poursuivre leurs activités de manière indépendante. L'acquisition de Storage Solutions complète en outre l'offre technologique de Jungheinrich. Globalement, Augustin se félicite de cette acquisition qui offre de solides opportunités avec une valorisation raisonnable et un risque limité /lew/mne/jha/.