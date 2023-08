HAMBOURG (dpa-AFX) - Le fabricant de chariots élévateurs Jungheinrich estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels après les six premiers mois. La direction a confirmé ses prévisions, selon lesquelles l'activité quotidienne devrait rapporter entre 400 et 450 millions d'euros en 2023, contre 386 millions l'année précédente. Après que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des prix élevés de l'acier suite à la guerre en Ukraine aient causé des problèmes et une pression sur les coûts l'année dernière, les choses vont mieux pour le groupe. Toutefois, Jungheinrich n'a pas pu être aussi rentable au deuxième trimestre qu'au premier. Les objectifs annuels, qui ont seulement été confirmés, ont manifestement déçu le marché boursier.

L'analyste Alexander Hauenstein de la DZ Bank a rappelé dans une première réaction que le concurrent Kion avait relevé ses objectifs annuels fin juillet. L'action Jungheinrich a perdu environ sept pour cent dans la matinée et a glissé en direction de la barre des 30 euros pour revenir à son niveau de fin juin. Pour la valeur du MDax, les hauts et les bas des derniers mois se poursuivent donc : mis à part le plus haut annuel atteint jusqu'à présent début février à plus de 37 euros, le cours évolue entre 30 et 35 euros. La hausse depuis le début de l'année s'élève à plus de 16 %.

Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de près de 38 pour cent pour atteindre 115,7 millions d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi à Hambourg. Jungheinrich est ainsi resté en deçà des attentes des analystes. Grâce aux augmentations de prix réalisées, le chiffre d'affaires a augmenté d'un cinquième pour atteindre près de 1,4 milliard d'euros.

Sur cette base, la marge opérationnelle (marge Ebit) s'est améliorée, passant de 7,4 à 8,5 pour cent - la rentabilité se rapproche ainsi du niveau d'il y a deux ans. Au premier trimestre, la marge était toutefois de 9,3 pour cent, et les analystes s'attendaient au moins à ce que ce niveau soit également atteint pour le deuxième trimestre de l'année. En fin de compte, Jungheinrich a gagné 74,7 millions d'euros au cours des trois mois jusqu'à fin juin, soit plus d'un tiers de plus que l'année précédente à la même période.

Selon les experts de la banque d'investissement Stifel, la rentabilité plus faible dans les activités quotidiennes pourrait être due à l'acquisition du groupe américain Storage Solutions. Peter Rothenaicher, collègue de Baader, est du même avis : si l'on tient compte des coûts liés à l'acquisition, un bénéfice opérationnel de 126 millions d'euros et une marge correspondante de 9,2 pour cent auraient été réalisés.

Au moins, Jungheinrich a pu se réjouir en milieu d'année d'une demande toujours élevée : les entrées de commandes ont augmenté de 18 pour cent au deuxième trimestre pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Le carnet de commandes est excellent dans un contexte difficile, a salué l'analyste Baader Rothenaicher. Selon ses calculs, la nouvelle participation américaine a contribué à hauteur de 80 millions d'euros.

L'entreprise hambourgeoise avait annoncé en janvier l'acquisition du fournisseur américain d'automatisation des entrepôts. L'acquisition d'un montant de 375 millions de dollars (342 millions d'euros) a été réalisée à la mi-mars. Pour l'ensemble de l'année, la direction de Jungheinrich attend de Storage Solutions des commandes d'une valeur de 300 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros./lew/tav/jha/