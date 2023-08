HAMBOURG (dpa-AFX) - Après les six premiers mois, le fabricant de chariots élévateurs Jungheinrich estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. La direction a confirmé ses prévisions, selon lesquelles elle devrait gagner entre 400 et 450 millions d'euros en 2023 dans ses activités quotidiennes, contre 386 millions l'année précédente. Au deuxième trimestre, ce bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de près de 38 pour cent pour atteindre 115,7 millions d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi à Hambourg. Après que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des prix élevés de l'acier suite à la guerre en Ukraine aient causé des problèmes et une pression sur les coûts l'année dernière, les choses se sont à nouveau améliorées.

La marge d'exploitation (marge Ebit) a augmenté de 7,4 à 8,5 pour cent en comparaison annuelle au cours des trois mois jusqu'à fin juin et s'est rapprochée du niveau d'il y a deux ans. En milieu d'année, l'entreprise hambourgeoise a également pu se réjouir d'une demande toujours élevée : les entrées de commandes ont augmenté de plus de 18 pour cent au deuxième trimestre pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un cinquième pour atteindre près de 1,4 milliard d'euros. En fin de compte, Jungheinrich a gagné 74,7 millions d'euros, soit plus d'un tiers de plus que l'année précédente à la même période./lew/mis