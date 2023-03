Kion se redresse encore un peu - Deutsche Bank recommande l'achat

FRANCFORT (dpa-AFX) - Une recommandation d'achat de la Deutsche Bank a permis au titre Kion de se redresser encore un peu plus mercredi. A 31,64 euros, les actions du fabricant de chariots élévateurs coûtaient plus de 15% de plus que lundi matin. Ici, le sauvetage d'urgence surprise du Crédit Suisse par l'UBS avait permis à l'ensemble du marché de commencer la semaine de manière très faible. Kion avait chuté à son plus bas niveau depuis le début de l'année.

L'analyste Gael de-Bray a toutefois attiré l'attention des investisseurs sur la valorisation historiquement basse des titres Kion, alors que le secteur est à son apogée. L'expert estime que les inquiétudes concernant le bilan sont exagérées et que l'objectif de résultat opérationnel est trop pessimiste. Le carnet de commandes de la division Industrial Trucks & Services (IT&S) est si important que même si la demande diminue d'un tiers cette année, le chiffre d'affaires augmentera encore en 2024. Les perspectives à long terme sont de toute façon "toujours aussi attrayantes".

Les actions de son concurrent Jungheinrich étaient également en légère hausse, mais en dessous de leur plus haut niveau de la veille./ag/mis