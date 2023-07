Juniper Networks, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la commercialisation d'équipements de routage d'Internet à très haut débit. Les produits du groupe sont principalement destinés aux fournisseurs de services de télécommunications, aux organisations gouvernementales, aux institutions d'enseignement et aux centres de recherche. L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits et services : - produits d'infrastructures réseaux : routeurs de haute performance et équipements de raccordement à large bande ; - commutateurs réseau : commutateurs Ethernet, commutateurs de centre de données, etc. ; - solutions et produits de sécurité informatique : pare-feu, systèmes de réseaux privés virtuels, boîtiers de sécurité, détecteurs d'intrusion, etc. Le groupe propose également des solutions d'accélération des applications ; - services de conseil, de maintenance et de formation. Le CA par marché se ventile entre fournisseurs de services (38,8%), entreprises (35,3%) et opérateurs cloud (25,9%). La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,3%), Amériques (4,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,8%) et Asie-Pacifique (16,3%).

Secteur Communications et réseautage