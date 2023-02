Découvrez aujourd'hui le réseau du futur avec Juniper Networks

Juniper Networks sera au Mobile World Congress 2023 : Hall 2, stand D12, du 27 février au 2 mars

Juniper Networks (NYSE:JNPR), chef de file des réseaux sécurisés optimisés par l'IA, annonce sa présence au Mobile World Congress de Barcelone, Espagne, et mettra en avant sa capacité à fournir dès aujourd'hui "le réseau du futur". Ce type d'innovation permet aux clients d'offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs, de simplifier l'efficacité opérationnelle tout en optimisant les coûts.

Pour Juniper, le réseau du futur doit être conçu et exploité selon cinq principes fondamentaux :

Ouvert - pour faciliter la mise en place de solutions et d'écosystèmes de premier plan

Automatisé - pour simplifier les réseaux multifournisseurs et garantir la qualité du service

En Cloud - pour assurer une agilité et une adaptabilité optimales des ressources et de l'échelle

Sécurisé - pour assurer une efficacité axée sur le renseignement de bout en bout, sans sacrifier le débit

Durable - pour assurer une consommation réduite des ressources et des cycles de vie prolongés

Les démos de Juniper au MWC

Juniper proposera sur son stand quatre démos portant sur des solutions et des cas d'utilisation spécifiques, permettant aux fournisseurs de services de concevoir, de construire et d'exploiter (en intégrant à chaque fois des fonctionnalités de sécurité inhérentes et adaptées aux menaces) :

Automatisation du transport mobile via le cloud

Gestion de la structure des centres de données et Telco Cloud

Gestion et orchestration des services Open RAN et RIC

Services gérés d'entreprise basés sur l'IA

Les solutions innovantes de Juniper seront également présentées dans le cadre de démos conjointes sur les stands de nombreux partenaires :

Aira / AWS (Juniper RIC/rApp) – stand AWS, (Passerelle supérieure, entrée sud)

AMD (Sécurité connectée de Juniper) – (Hall 2 stand 2M61)

IBM (Juniper RIC) – (Hall 2 stand 2H20)

Microsoft (Sécurité connectée de Juniper) – (Hall 3 stand 3H30)

Wind River (Routeur Cloud-Native de Juniper) – (Hall 2 stand 2F25)

Nominations au Global Mobile Award

La solution Cloud Metro de Juniper a été sélectionné dans la catégorie Cloud des GLOMO Awards de cette année. Cette solution, qui constitue une nouvelle catégorie, applique les principes du cloud aux réseaux métropolitains, assurant une croissance durable de l'activité grâce à des systèmes et une architecture à l'épreuve du temps et à une automatisation en tant que service reposant sur l'IA.

Le RAN Intelligent Controller (RIC) de Juniper a également été sélectionné comme élément clé de la plate-forme de notre partenaire Rakuten Symphony, Symworld™, dans la catégorie Best Network Software Breakthrough.

