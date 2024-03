Juniper Networks arrive en tête pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution Le portefeuille complet de solutions natives IA filaires, sans fil, de localisation, de sécurité et SD-WAN de Juniper continue de prendre de l’ampleur grâce à une traction client exceptionnelle et à une prestigieuse reconnaissance sectorielle.

Juniper Networks (NYSE : JNPR), un chef de file de la mise en réseau native IA sécurisée, annonce aujourd’hui que Gartner, Inc. l’a nommé Leader dans le Magic Quadrant 2024 pour les infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise pour la quatrième fois consécutive. Dans la dernière édition de ce Magic Quadrant, pour la troisième fois consécutive, Juniper est également positionné le plus loin dans la partie Exhaustivité de la vision, un critère de notation Gartner qui reflète l’innovation, et évalue les fournisseurs sur leur capacité à montrer qu’ils comprennent les problèmes commerciaux des clients dans leurs marchés cibles et ont les produits, les services, la vision et les stratégies pour résoudre ces problèmes. En outre, Juniper a de nouveau été positionné au niveau le plus haut dans la partie Capacité d’exécution, un critère de notation Gartner qui évalue les fournisseurs sur leur produit/service, la réactivité au marché et l’expérience client.

Comme l'explique Gartner, « Les Magic Quadrants offrent des instantanés visuels, des analyses approfondies et des conseils exploitables qui donnent un aperçu de l’orientation, de la maturité et des participants d’un marché. L’évaluation du marché et de ses fournisseurs de technologie et de services est une tâche essentielle pour l’entreprise. La différenciation des fournisseurs sur la base des variations dans les opérations, la satisfaction client, le niveau de complexité et la stratégie peut rendre complexe la comparaison entre les offres des différents fournisseurs. De plus, l’orientation générale du marché évolue souvent. Les Magic Quadrants de Gartner résolvent ces problèmes en offrant des instantanés des marchés et de leurs participants, et vous aident à cartographier les forces des fournisseurs et à vous préparer en fonction de vos besoins actuels et futurs. »

« Nous pensons que cette dernière reconnaissance en tant que Leader par Gartner renforce la valeur que nos produits apportent à nos clients », déclare Sudheer Matta, vice-président du groupe, produits pour l’entreprise native IA, Juniper Networks. « En proposant des actions complètes d’automatisation, d'information et de conduite autonome, Mist AI continue de se démarquer du reste de l’industrie pour des déploiements accélérés, le moins de tickets d'assistance possible et la résolution des problèmes la plus rapide. La dynamique que nous observons est un véritable témoignage de notre vision de concevoir la première plateforme de réseautage native IA du secteur pour fournir des expériences Wi-Fi fiables et cohérentes. En utilisant l’automatisation pour réduire ou éliminer les tâches manuelles fastidieuses, et en mettant en œuvre des workflows automatisés pour résoudre de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les utilisateurs, nous offrons une valeur éprouvée permettant d'économiser beaucoup de temps et d’argent pour nos clients et partenaires dans le monde entier. »

En outre, Juniper a récemment annoncé un chiffre d’affaires record pour 2023, marquant la troisième année consécutive de croissance en glissement annuel. Les solutions d’entreprise native IA de Juniper ont sensiblement dépassé le marché, avec des revenus provenant de produits d’accès filaires et sans fil liés au cloud Mist présentant une croissance de près de 70 % sur une base annuelle.

Comme indiqué dans le rapport Wireless LAN Infrastructure Quarterly Market & Long-Term Forecast pour le T4 2023 de 650 Group, publié le 1 mars 2024, alors que la majeure partie de l’industrie s’est contractée au quatrième trimestre, Juniper a poursuivi sa forte croissance, aussi bien en glissement trimestriel qu'annuel. Juniper a été également le fournisseur ayant présenté la croissance la plus rapide sur une année civile complète de 2022 à 2023.

Les solutions Juniper sont déployées et aident à améliorer les connexions dans 4 des Fortune 10, 3 des top 3 des détaillants, 2 des 5 meilleures fintechs, les meilleures universités mondiales et le principal fournisseur de soins de santé aux États-Unis. Et les victoires des clients publics de Juniper continuent de s’étendre à tous les segments verticaux, avec une multitude de nouvelles réussites publiques, notamment :

James Cook University Singapore

Seacoast Bank

City of Parkland Florida

ServiceNow

La reconnaissance de Juniper dans le Magic Quadrant pour le dernier rapport sur les infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise vient s'ajouter à celle de Gartner, qui a récemment nommé Juniper Networks comme Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2024 pour les services de localisation intérieure pour la troisième année consécutive.

En tant que seul fournisseur nommé Leader dans les deux rapports Magic Quadrant des infrastructures LAN filaires et sans fil et des services de localisation intérieure, Juniper estime que ses solutions sont particulièrement bien positionnées pour offrir des expériences exceptionnelles aux opérateurs et aux utilisateurs finaux. L’automatisation des solutions filaires et sans fil de Juniper aide non seulement à accélérer les déploiements et à éliminer jusqu’à 90 % des tickets de pannes liées au réseau, mais nos services de localisation intérieure offrent aux clients et aux partenaires un moyen évolutif et rentable de personnaliser les expériences sans fil avec des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que l'orientation (wayfinding), la localisation des actifs et les notifications contextuelles.

