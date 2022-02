Juniper Networks collabore avec Vodafone et Parallel Wireless sur un essai de cas d'utilisation de l'Open RAN révolutionnaire

L’architecture axée sur les logiciels multifournisseurs illustre la voie vers des opportunités commerciales mobiles et des expériences utilisateur critiques améliorées.

Juniper Networks (NYSE : JNPR), un chef de file des réseaux sécurisés à intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Vodafone et Parallel Wireless, une société novatrice dans le domaine des solutions Open RAN, pour réaliser un essai du contrôleur intelligent RAN (RAN Intelligent Controller, RIC) multifournisseur pour les cas d’utilisation de contrôle d’admission sensible à l’unité. L'essai, réalisé initialement dans les laboratoires d’essais de Vodafone en Turquie et dont le transfert dans son infrastructure d'essai est envisagé, prend en charge les interfaces O-RAN et relève les défis opérationnels clés auxquels sont confrontés les opérateurs mobiles en termes d’expérience utilisateur personnalisée, de génération viable de revenus et de réduction des dépenses en capital et des dépenses d’exploitation pour les services 4G et 5G.

L’essai est basé sur une architecture ouverte axée sur le logiciel qui exploite la virtualisation pour assurer une gestion du trafic granulaire par utilisateur plus programmable et automatisée. L’accent initial portera sur la fourniture d’une capacité de contrôle d’admission sensible à l’unité permettant aux opérateurs de personnaliser les services et de proposer des expériences utilisateur supérieures. Le suivi en temps réel et la mise en œuvre des ressources radio sur le RAN permettent aux utilisateurs essentiels à la mission, comme les hôpitaux et les écoles, de bénéficier d'une livraison des services de données mobiles priorisés. La capacité est activée par les outils logiciels basés dans le cloud rApp/xApp de Juniper qui gèrent les fonctions de réseau en temps quasi réel, ainsi que les fonctions Open RAN natives dans le cloud de Parallel Wireless.

La philosophie de conception de l’essai est axée sur la démonstration du potentiel de l’activation d’une gestion des ressources et d’une fourniture de données mobiles ouvertes et agiles dans l’environnement RAN axé sur les logiciels. Cette approche permet aux services et aux applications d’être gérés, optimisés et limités automatiquement par le RAN, bâti sur la connaissance des données en temps réel tirée de sa propre performance.

Les trois organisations sont des opérateurs/contributeurs actifs de l’O-RAN ALLIANCE et du Telecom Infra Project (TIP), ce qui souligne leur engagement partagé en faveur de l’innovation et des normes industrielles.

La solution RIC de Juniper est construite en tant que plateforme ouverte prenant en charge les interfaces ouvertes sur le côté nord et le côté sud, ce qui facilite l'intégration avec les partenaires Open RAN dans l’écosystème. La plateforme RIC de Juniper facilitera également l'intégration des rApps/xApps tierces, en utilisant des outils d’intégration et de déploiement basés sur l’IU avec la flexibilité de choisir entre des API (interfaces de programmation d’application) basées réseau ou basées SDK.

Parallel Wireless apporte des solutions Open RAN natives dans le cloud - qui sont désormais intégrées avec le contrôleur intelligent RAN (RAN Intelligent Controller, RIC) d’avant-garde basé sur les spécifications O-RAN ALLIANCE de Juniper Networks, ce qui offre aux opérateurs davantage de choix pour bâtir le RAN le plus performant.

Déclarations à l’appui

« Vodafone a une vision claire que toute l’infrastructure radio du réseau mobile devrait être ouverte pour permettre une adoption rapide de services innovants. Nous le considérons comme un tremplin clé vers une innovation et une collaboration riches, la seule façon de développer de nouveaux cas d’utilisation révolutionnaires en 4G et en 5G et de les maximiser en termes de rentabilité. Afin d’accélérer les progrès dans ce parcours prometteur, je suis vraiment ravi que Vodafone héberge un essai en laboratoire et sur le terrain pour le contrôle d’admission sensible à l’unité recourant à des interfaces O-RAN, aux côtés d’un écosystème de partenaires technologiques partageant la même vision, et notamment Juniper Networks et Parallel Wireless. En collaborant tous ensemble, nous pourrons bâtir des réseaux plus intelligents, de meilleures expériences utilisateur et favoriser des mesures de durabilité plus solides pour les cas d’utilisation B2B. »

- Paco Martin, directeur de l’Open RAN chez Vodafone Group

« Cet essai multifournisseur chez Vodafone est pour nous la parfaite occasion de démontrer comment le RIC de Juniper et l’accent que nous mettons sur la mise en œuvre d’une portabilité d’application homogène, sont capables de dégager le véritable potentiel de l’Open RAN. En associant nos innovations à celles de Parallel Wireless et à l’expérience opérationnelle de Vodafone, nous pouvons réaliser un cas d’utilisation en situation réelle susceptible d’offrir de la valeur et de meilleures expériences utilisateur avec une situation économique améliorée pour les opérateurs. »

- Constantine Polychronopoulos, VP, 5G & Telco Cloud, chez Juniper Networks

« Vodafone est le chef de file de l’innovation de l’Open RAN depuis les tous premiers jours. En tant qu’étape suivante de l’adoption de l’Open RAN, nous sommes impatients de nous associer avec Vodafone et Juniper Networks, en intégrant nos solutions Open RAN natives du cloud ultra-innovantes et compatibles O-RAN ALLIANCE avec le contrôleur intelligent RAN de pointe de Juniper. »

- Keith Johnson, président de Parallel Wireless

À propos de Juniper Networks

