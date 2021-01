Juniper : annonce l'acquisition définitive d'Apstra

Juniper Networks annonce l'acquisition définitive d'Apstra

Cet ajout au portefeuille de solutions Juniper améliore encore l'automatisation, la programmabilité et l'évolutivité du datacenter

SUNNYVALE, Californie, 28 janvier 2020- Juniper Networks, (NYSE: JNPR) leader des réseaux sécurisés basés sur l'IA, annonce avoir finalisé l'acquisition d'Apstra, spécialiste des réseaux basés sur l'intention et de l'automatisation en boucle fermée. La conclusion de cet accord marque une étape significative dans le développement du portefeuille produits de Juniper, avec l'émergence d'une offre complète pour datacenters, centrée sur l'expérience, adressant l'ensemble de ses segments de marché - entreprises, fournisseurs de services et fournisseurs cloud.

Avec Apstra, le portefeuille de solutions réseau dédiées au datacenters s'enrichit de capacités d'automatisation réseau reposant sur une architecture ouverte et multifournisseurs, alors même que Juniper Networks a été reconnu pour la troisième année consécutive comme leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner sur la mise en réseau dans les datacenters et le cloud. De l'alliance des deux sociétés émerge une solution ouverte, programmable et hautement évolutive pour les nouvelles générations de réseaux de datacenters et cloud, ouvrant clairement la voie à une plus grande automatisation des datacenters, notamment grâce aux bénéfices de l'intelligence artificielle.

L'équipe d'Apstra a désormais rejoint la division Datacenter de Juniper. Le PDG et co-fondateur d'Apstra, David Cheriton, occupe quant à lui désormais le poste de Chief Data Center Scientist au sein de Juniper.

'L'acquisition d'Apstra est une étape importante qui souligne notre engagement à transformer la manière dont les datacenters fonctionnent. L'accent mis par Apstra sur l'intent-based networking, l'automatisation en boucle fermée et les réseaux de type fabric est un complément parfait à l'offre matérielle et logicielle primée de Juniper. Ensemble, nous pouvons créer une valeur durable pour le client, de la conception au déploiement (jour 0 et 1) en passant par les opérations quotidiennes la surveillance et l'assurance qualité des réseaux et services (jour 2 et au-delà)'.

- Mike Bushong, Vice Président Data Center Product Management, Juniper Networks

'Le cloud - non seulement comme destination pour les workloads, mais aussi comme modèle d'exploitation et ensemble de technologies pour l'automatisation intelligente - est à l'origine d'une profonde disruption. Les organisations qui possèdent et exploitent leurs propres datacenters réalisent que leurs réseaux doivent être modernisés tant sur le plan de leur architecture que de leur fonctionnement pour prendre en charge les applications et workloads nativement conçues pour fonctionner en mode cloud. Avec l'acquisition d'Apstra, Juniper répond au besoin urgent d'opérations simplifiées et rationalisées centrées sur le cloud. Celles-ci aident les architectes du réseau et les responsables de sa gestion au quotidien à collaborer efficacement pour atteindre une plus grande agilité tout au long du cycle de vie du réseau'.

- Brad Casemore, Research Vice President of Data Center Networks, IDC

'Les fortes exigences du secteur de la finance en Suisse nécessitent une infrastructure qui garantit des temps de latence et de réponse les plus faibles possibles avec une efficacité élevée et un haut niveau de fiabilité. Cela n'est possible que si les technologies les plus récentes sont à l'oeuvre. L'automatisation et le modèle opérationnel simple d'Apstra nous aident à fournir les temps de réponse les plus courts en conciliant contrôle strict des coûts et fiabilité maximale. Grâce à la vitesse de déploiement de nouvelles fonctionnalités, nous sommes convaincus qu'ils continueront à répondre aux exigences actuelles et futures de nos clients'.

- Hanspeter Tinner, Chief Service Officer and Co-Founder, Beelastic

L'acquisition définitive d'Apstra fait suite la finalisation des acquisitions de Netrounds et de 128 Technology par Juniper au cours du second semestre 2020. Juniper organisera sa journée annuelle des investisseurs, le vendredi 12 février 2021, via une diffusion en direct sur le site web de Juniper Networks : http://investor.juniper.net/.

