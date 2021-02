Juniper : combine l'IA de Mist avec Session Smart SD-WAN et la passerelle SRX Secure Branch pour une expérience utilisateur optimale Client-to-Cloud

Juniper Networks combine l'IA de Mist avec Session Smart SD-WAN et la passerelle SRX Secure Branch pour une expérience utilisateur optimale Client-to-Cloud

L'entreprise capitalise également sur son leadership en accès filaire/sans fil et une année record en matière de switching campus/succursale pour dévoiler un nouveau switch EX basé sur l'IA.

PARIS, France - 24 février 2021- Juniper Networks, (NYSE: JNPR) leader des réseaux sécurisés basés sur l'IA, annonce plusieurs nouvelles solutions qui concrétisent la vision de l'entreprise en matière d'automatisation et d'actions client-to-cloud. Moins de deux mois après avoir finalisé l'acquisition de 128 Technology, Juniper ajoute WAN Assurance et l'assistant de réseau virtuel Marvis (tous deux pilotés par l'IA de Mist) au portefeuille Session Smart®. Juniper utilise également l'IA de Mist pour améliorer le déploiement et la gestion de la passerelle SRX Secure Branch. Enfin, capitalisant sur son leadership en matière d'accès filaire/sans fil, Juniper dévoile un nouveau switch cloud-native piloté par l'IA de Mist au sein de sa gamme EX.

En poursuivant l'expansion de son portefeuille campus/succursale et en regroupant le tout sous une ombrelle Mist AI commune, les clients de Juniper bénéficient d'une solution intégrée d'AIOps, de sécurité et de résolution des problèmes sur le WLAN, le LAN et le WAN pour des coûts réduits et une expérience utilisateur optimisée.

Juniper poursuit sa stratégie axée sur l'IA avec une forte dynamique

'Juniper est reconnu pour son approche du réseau basée sur l'expérience, où l'automatisation, les informations et les actions basées sur l'intelligence artificielle simplifient l'expérience des opérateurs et optimisent l'expérience des utilisateurs finaux, du client au cloud ', a déclaré Jeff Aaron, vice-président marketing produits entreprises. 'Ces nouvelles améliorations de produits soulignent notre engagement soutenu à concrétiser cette vision, ainsi que notre capacité unique à fournir rapidement des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients et partenaires'.

Les nouveautés Juniper incluent :

WAN Assurance et Marvis™ Virtual Network Assistant (VNA) pour Session Smart SD-WAN. L'intégration des données de télémétrie des routeurs Session Smart dans le moteur Mist AI permet aux clients de définir, de surveiller et d'appliquer des niveaux de service sur le WAN, de détecter de manière proactive les anomalies et d'obtenir une meilleure visibilité sur les conditions du WAN afin de garantir une expérience optimale aux utilisateurs. En outre, l'assistant virtuel Marvis (piloté par l'IA de Mist) peut dépanner les environnements SD-WAN Session Smart en utilisant des requêtes en langage naturel et prendre des mesures proactives pour corriger les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur l'expérience utilisateur. En ajoutant AIOps aux capacités déjà différenciées de la solution Session Smart SD-WAN, Juniper propose une approche SD-WAN unique sur le marché, axée sur l'expérience utilisateur.

Opérations SRX améliorées grâce à l'IA de Mist. La gamme SRX de passerelles sécurisées pour succursales (Secure Branch) peut désormais être embarquée et configurée à l'aide de Mist AI et du cloud. Grâce au ZTP (Zero Touch Provisioning) et aux workflows automatisés, Juniper simplifie le déploiement de ces dispositifs. En outre, les clients de Juniper peuvent désormais effectuer des fonctions simples de configuration de routeurs de succursales et de connectivité sécurisée via la même plateforme que pour les accès câblés et sans fil, ce qui permet de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et la complexité.

Nouveau switch sécurisé EX4400. Le dernier né de la gamme EX est optimisé pour le cloud avec la meilleure sécurité de sa catégorie et AIOps. L'EX4400 permet aux équipes informatiques de concevoir de manière transparente une structure réseau EVPN-VXLAN qui s'étend du datacenter au cœur du campus, aux couches de distribution et d'accès, associée à d'importantes capacités de sécurité telles que MACsec AES256 et la microsegmentation basée sur des normes utilisant des politiques de groupe (GBP). En exploitant l'IA de Mist, l'EX4400 (comme tous les switchs EX) facilite la mise en place et la gestion des réseaux d'accès câblés et la résolution de problèmes tels que les VLAN mal configurés et les câbles défectueux.

