Juniper : soutient l'approche Data-Driven Enterprise de Fujitsu avec son offre d'infrastructure réseau de pointe

Les switchs haute performance de Juniper complètent le portefeuille Fujitsu de serveurs, de systèmes de stockages et intégrés, conçus pour les datacenters

PARIS, le 21 septembre 2021 -- Juniper Networks, leader des réseaux sécurisés pilotés par l'intelligence artificielle, annonce la signature d'un nouvel accord de partenariat avec Fujitsu pour la livraison de switchs Ethernet haute performance intégrées aux portefeuilles du serveur Fujitsu PRIMERGY, du stockage Fujitsu ETERNUS et de systèmes intégrés Fujitsu PRIMEFLEX dans la région EMEA. Fujitsu et son écosystème de partenaires assurent ainsi l'ensemble des ventes, du déploiement, du service et un point de contact clients unique pour les switchs Juniper sélectionnés. Cette solution basée sur les technologies Juniper est disponible depuis le 26 mars 2021 dans la région EMEA.

Fujitsu aide les entreprises à surmonter les défis permanents et changeants liés à la croissance exponentielle du volume des données (englobant l'acquisition, le prétraitement et la transmission de ces dernières) au sein de l'infrastructure informatique. Pour aller encore plus loin, Fujitsu collabore avec des partenaires technologiques comme Juniper pour garder une longueur d'avance sur les dernières exigences du marché. L'entreprise a fait son choix en se basant sur la variété et la qualité du portefeuille Juniper, axé sur l'expérience, mais aussi sur sa complémentarité avec le sien. En tant que leader dans les domaines du cloud et des réseaux de datacenters, de l'automatisation des opérations et de l'IA, Juniper soutiendra Fujitsu et ses clients pour relever les défis liés à l'agilité des réseaux, au Software-Defined Networking (SDN) et à l'Edge Computing.

La stratégie de Juniper Networks étant parfaitement alignée à celle de Fujitsu en matière de données : en exploitant la capacité de Juniper à créer des réseaux axés sur les données intelligentes fournissant des informations exploitables avec une assurance en boucle fermée, Fujitsu peut se concentrer sur son propre portefeuille et fournir des serveurs, des systèmes de stockage et des plateformes de systèmes intégrés haute performance - offrant alors une expérience optimale à ses clients.

Les solutions de Fujitsu s'appuieront principalement sur la série QFX de Juniper Networks®, plus particulièrement sur le QFX5120, un produit économique, flexible, compact, mais aussi puissant, qui offre des fonctionnalités de nouvelle génération telles que la virtualisation des réseaux au sein de grandes structures IP à haute densité. Les switchs Ethernet Juniper Networks® EX Series seront également utilisés par Fujitsu en tant que solution de switching pour les plus petits datacenters.

Citations à l'appui

« Il est crucial d'établir de solides fondations pour l'architecture, capable alors de mener l'entreprise à la réussite avec une approche centrée sur la donnée. Cela implique une gestion efficace des données au niveau de la périphérie, du centre et du cloud. Juniper Networks est l'un des principaux acteurs dans tous ces domaines, et son portefeuille de switching s'est donc imposé comme un choix naturel. Et ce n'est ici qu'un début, car nous voyons un véritable potentiel dans leur portefeuille Enterprise (notamment suite à la récente acquisition d'Apstra), ce qui nous permet de prévoir davantage de synergies dans le futur. »

-Olivier Delachapelle, responsable EMEA de la chaîne de produits Fujitsu

« De nombreuses entreprises déplacent actuellement leurs charges de travail et leurs applications informatiques vers un environnement multicloud pour garantir des opérations agiles, évolutives et rentables. Cela exige une connectivité des datacenters simplifiée, ouverte et sécurisée, qui permette de gérer facilement une infrastructure informatique, de stockage et de réseau. Fujitsu et Juniper partagent une même vision sur la fourniture de solutions flexibles de bout en bout pour répondre à ce besoin. »

-Thomas Desrues, Vice-président, Alliances stratégiques, Juniper Networks

Ressources supplémentaires

À propos de Juniper Networks

Juniper Networks s'attache à simplifier considérablement les opérations réseau et à optimiser les expériences des utilisateurs finaux. En offrant visibilité, automatisation, sécurité et IA, nos solutions permettent d'obtenir des résultats commerciaux concrets. Nous sommes convaincus que favoriser les connexions nous rapprochera les uns des autres et nous donnera les moyens de résoudre les plus grands défis en matière de bien-être, de durabilité et d'égalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Juniper Networks ou connectez-vous à Juniper sur Twitter et Facebook.

Juniper Networks, le logo de Juniper Networks, Juniper, Junos et les autres marques citées ici sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Contact presse

AxiCom France

JuniperFrance@AxiCom.com

Tél : 01 56 02 68 26