Juniper Networks a annoncé que l'Université nationale Chi Nan (NCNU) a mis en œuvre les solutions sans fil pilotées par l'IA de Juniper. Grâce aux points d'accès de Juniper pilotés par Mist AI ?, la NCNU est en mesure d'offrir une expérience de réseau sans fil transparente à ses étudiants et à son personnel, tout en concrétisant sa vision de devenir une université intégrée à l'IA. Avec une moyenne de 6500 étudiants par an et plus de 700 membres du corps enseignant, NCNU est l'un des 13 centres de recherche universitaires de Taïwan qui soutiennent le ministère de l'Éducation dans des études de recherche clés.

Au-delà de sa contribution aux programmes de recherche nationaux, l'objectif de NCNU est de construire un campus numérique afin de permettre des expériences d'apprentissage hybrides pour ses étudiants suivant le programme Executive Master of Business Administration (EMBA). Pour les étudiants du programme EMBA, l'évolution des modes d'apprentissage post-pandémique a accru leurs attentes en matière d'accès transparent aux cours en ligne et aux ressources numériques. Les cours magistraux doivent se dérouler sans interruption, quels que soient l'heure et le lieu, en particulier dans un environnement d'apprentissage mixte où les étudiants ont besoin de la flexibilité des interactions virtuelles et en personne.

NCNU avait besoin d'un réseau sans fil à haut débit plus intelligent et plus robuste pour s'adapter aux attentes numériques croissantes des étudiants. Cela impliquait une réévaluation complète de son ancienne infrastructure réseau et la transformation de son réseau sans fil en un réseau capable de faciliter les connexions sans fil à haut débit sur l'ensemble de ses campus. Après avoir sélectionné et mis en œuvre les points d'accès sans fil AP43 de Juniper en association avec Juniper Mist Cloud, NCNU a désormais optimisé de manière significative les performances de son réseau dans ses classes EMBA pour une meilleure expérience d'apprentissage.

Par exemple, les services cloud Juniper Mist Wi-Fi Assurance et Juniper Marvis Virtual Network Assistant, alimentés par l'IA, permettent à NCNU de surveiller le réseau de manière proactive et de résoudre rapidement les problèmes, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine et libérant le temps de l'équipe informatique de l'université pour qu'elle se concentre sur des tâches plus stratégiques. Les interruptions étant réduites, les applications sont également plus réactives, le réseau pouvant s'adapter automatiquement aux hausses inattendues de l'utilisation. En conséquence, aucun ticket d'incident Wi-Fi n'a été enregistré1 depuis la mise en œuvre des solutions pilotées par l'IA de Juniper.

L'amélioration de l'expérience utilisateur de NCNU a considérablement amélioré la qualité globale de l'apprentissage pour tous ses étudiants, tout en s'alignant sur la vision de l'université qui consiste à établir un campus alimenté par l'IA afin d'améliorer en permanence un environnement numérique pour ses étudiants et son personnel.