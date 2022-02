La plateforme 400G de Juniper Networks déployée par Sparkle pour une connectivité internationale à haute vitesse et une expérience utilisateur améliorée

Juniper soutient les objectifs du développement durable du fournisseur de service mondial avec un espace et une consommation électrique réduits

Juniper Networks, (NYSE : JNPR), un chef de file des réseaux sécurisés à intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui que Sparkle, le premier fournisseur de service international en Italie et l’un des principaux opérateurs mondiaux, avait déployé les solutions 400G de Juniper pour répondre à la fiabilité et à la rentabilité des demandes croissantes de bande passante. En outre, la solution de réseau priorisant l’expérience de Juniper soutient les objectifs de développement durable de Sparkle grâce à ses économies d’énergie et d’espace sur ses points de présence.

Avec sa dorsale mondiale de transit IP de 1er niveau « Seabone », Sparkle est un acteur des IP du Top 5 mondial, fournissant une connectivité Internet à haute vitesse et fiable aux fournisseurs d'accès Internet et de contenu du monde entier. Le service est fourni sur un réseau exclusif avancé de plus de 600 000 km de fibre incluant les principaux systèmes régionaux en Europe, dans le bassin méditerranéen et aux Amériques, ainsi que la propriété des principaux câbles sous-marins internationaux. Tandis que Sparkle continue d’innover à l’ère du cloud, la solution 400G de Juniper Networks aide Sparkle à remplir sa mission consistant à fournir aux clients « gourmands en bande passante » des solutions personnalisées qui offrent une expérience de l’utilisateur final supérieure, des coûts compétitifs et une performance de premier plan sur le marché des télécommunications internationales.

Principales actualités :

La technologie de Juniper permet à Sparkle de réduire l’espace et la consommation énergétique sur ses points de présence fondamentaux. Les connexions 400G sont également plus faciles à gérer avec moins de ports généraux. Les améliorations innovantes du silicone de Juniper réduisent les watts consommées par gigabit, permettant des transmissions des données à haute vitesse à des niveaux de puissance moindres.

Sparkle a déployé les routeurs de la gamme PTX de Juniper, des plateformes haute performance et optimisées pour le cloud qui permettent une migration sans difficulté vers le 400G tout en offrant la bande passante, la flexibilité et la maturité qui accompagnent le silicone de dernière génération de Juniper.

La gamme PTX offre une densité de port ultra élevée, une assistance 400GbE, un filtrage flexible et un système exploitant un réseau fiable qui alimente des générations de solutions haute performance.

La technologie 400G offre à Sparkle un tout nouveau niveau d’échelle. Le module émetteur-récepteur optique 400G fournit un coût par bit moindre tout en livrant la même bande passante dans un espace physique réduit. Un réseau d’une capacité 400G est une étape clé pour les fournisseurs de 1er niveau comme Sparkle, qui sont aux prises avec une croissance du service constante.

Déclarations à l’appui :

« La plateforme 400G de Juniper sera un outil clé dans notre défi continu pour satisfaire constamment la demande de trafic croissante à un prix par port très compétitif dans le contexte des coûts des espaces de luxe et énergétiques, sans rien perdre en termes de fiabilité et de fonctionnalités. De plus, la meilleure économie d’échelle et la configuration plus dense soutiennent les normes élevées de conception éco-durable et d’efficacité énergétique au niveau desquelles nous travaillons. »

- Enrico Bagnasco, directeur de la technologie, Sparkle

« Juniper est ravie de soutenir des clients comme Sparkle tandis qu’ils équilibrent leur parcours vers le développement durable avec la réalisation de leurs objectifs commerciaux et les exigences de l’expérience client. Nous partageons la vision de Sparkle consistant à avoir un impact très positif sur l’environnement et à croire que l’innovation dans la technologie durable est aussi importante que la réduction de notre empreinte environnementale. »

- Raj Yavatkar, directeur de la technologie, Juniper Networks

Ressources supplémentaires :

Blogs et communauté Juniper J-Net

