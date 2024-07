Avec l'architecture convergée de routage optique de Juniper, Telxius fournira une connectivité exceptionnelle et durable sur ses 100 000 km de réseau en Europe et aux Amériques

Telxius, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité, étend son infrastructure réseau centrale et périphérique à 400G grâce à une architecture convergée de routage optique (CORA) fournie par Juniper Networks (NYSE:JNPR), un chef de file des réseaux natifs IA sécurisés. Cette mise à niveau permettra une expansion simplifiée de la capacité du réseau et la fourniture d'une connectivité optimisée aux réseaux métropolitains et aux interconnexions de centres de données. Elle fournit une connectivité sur des distances d’environ 100 km aux points de présence (PoP) sur l'ensemble du réseau Telxius en Espagne, aux Amériques et dans l’ensemble de l’Europe.

Telxius connecte des millions de clients dans le monde entier, fournissant une large gamme de services de capacité, de colocation et de sécurité, ainsi qu'une connectivité Internet directe via son réseau IP de niveau 1. Son vaste écosystème combine des câbles sous-marins à fibre optique et des liaisons terrestres couvrant plus de 100 000 km, près de 100 PoP dans 17 pays, plus 27 centres de données. Telxius connecte les clients avec une capacité ultra-élevée, une faible latence et un réseau résilient.

Telxius migrera une partie de son architecture clé vers l'architecture CORA et les routeurs de transport de paquet de la série PTX de Juniper pour fournir un réseau offrant une puissance robuste et des économies d'espace, des performances supérieures et des opérations automatisées. Cette migration libérera une quantité substantielle de bande passante réservée et permettra une extension flexible à la capacité 400G. Le projet permettra d’améliorer la connectivité pour les clients de Telxius et de créer une architecture plus durable en optimisant l’évolutivité du réseau et l’efficience de la bande passante.

La solution s'appuie sur une technologie de pointe avec l'utilisation d'une solution IP sur multiplexage par longueur d'onde dense (IPoDWDM). Cette solution maximise la capacité de la plateforme de routage, augmente la bande passante des liaisons et peut atteindre plus d'emplacements réseau et de clients tout en éliminant la nécessité de gérer et de maintenir un équipement DWDM externe.

Grâce à la solution CORA de Juniper, Telxius simplifiera l’architecture du réseau en consolidant les couches réseau IP et optique précédemment cloisonnées en un système unifié tirant parti de l’IPoDWDM. Une fois le projet terminé, Telxius projette de renforcer la fiabilité du réseau pour ses clients, de simplifier les opérations du réseau et de réduire considérablement la consommation d'énergie.

« Ce projet constitue un formidable pas en avant pour stimuler l’évolutivité et la capacité du réseau Telxius grâce à des optiques enfichables cohérentes 400G, qui répondent aux besoins de nos clients dans une économie numérique en croissance constante. Telxius est à la pointe de l'innovation, assurant une consommation d'énergie réduite et une architecture de réseau simplifiée pour offrir une meilleure expérience à nos clients. Nous prévoyons diverses solutions neutres vis-à-vis des fournisseurs qui pourraient prendre en charge cette architecture, et nous sommes ravis de collaborer avec Juniper pour construire une base solide à une future expansion du réseau », déclare Carlos Dasi, CTO, Telxius.

« L’optique 400G est une solution extrêmement fiable pour améliorer encore l’infrastructure Telxius afin de permettre aux clients de bénéficier de la meilleure expérience possible. Telxius ouvre la voie à l’innovation en matière de réseau avec le déploiement des PTX et CORA de Juniper, et Juniper est fier de permettre cette transformation du réseau. Les solutions optiques de Juniper offrent une intégration simplifiée avec l’infrastructure Juniper qui permet au client de développer et d’étendre son réseau en fonction de ses objectifs commerciaux. Conçue pour durer, cette transformation du réseau prolongera la longévité du réseau de Telxius afin de pérenniser l’activité », déclare Julius Francis, directeur principal du marketing produit, Juniper Networks.

À propos de Telxius

Alors que les besoins mondiaux en matière d’interconnectivité mondiale ininterrompue continuent d’augmenter, nous pavons le chemin de l'avenir. Telxius est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité qui combine des réseaux sous-marins et terrestres avec des centres de données dans le monde entier. Son vaste écosystème comprend huit câbles sous-marins à fibre optique de nouvelle génération et des liaisons terrestres couvrant plus de 100 000 km, près de 100 PoP dans 17 pays, plus 25 stations d'application. Telxius fournit une large gamme de services de capacité, de colocation et de sécurité, ainsi qu'une connectivité internet directe via son réseau IP de niveau 1. Avec une capacité ultra-élevée, une faible latence et un réseau résilient, Telxius connecte de manière transparente les clients à travers les Amériques, l'Europe et au-delà. Pour de plus amples informations sur Telxius, rendez-vous sur www.telxius.com.

À propos de Juniper Networks

Pour Juniper Networks, la connectivité et l'expérience d'une excellente connexion sont deux choses distinctes. La plateforme de mise en réseau native IA de Juniper est conçue pour tirer parti de l'IA afin de proposer des expériences utilisateurs exceptionnelles, hautement sécurisées et durables depuis la périphérie jusqu'au centre de données et au cloud. Des informations complémentaires sont disponibles sur Juniper Networks (www.juniper.net). Rejoignez Juniper sur X (Twitter), LinkedIn et Facebook.

Juniper Networks, le logo de Juniper Networks, Juniper, Junos et les autres marques commerciales citées ici sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

