Juniper Networks a annoncé que le groupe Viettel avait choisi la plate-forme de routage universelle MX960 de Juniper pour moderniser son réseau. Les mises à niveau permettront à Viettel de mieux développer ses services mobiles et fixes à haut débit, notamment en raison de l'augmentation de la demande de réseaux de la part d'une population de plus en plus sensible au numérique, conformément à la volonté du gouvernement de stimuler la croissance économique par le biais de la technologie. Viettel compte plus de 77 millions d'utilisateurs d'Internet et est l'économie numérique qui connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, grâce à l'essor du secteur du commerce électronique et à l'adoption croissante des services numériques.

Alors que le pays avance dans son programme de transformation numérique visant à améliorer la connectivité au sein de sa population, Viettel s'est lancé dans un voyage de transformation pour favoriser la croissance de la société numérique vietnamienne. Depuis plus de dix ans, Viettel s'appuie sur les solutions de routage et de sécurité de Juniper pour ses réseaux centraux, périphériques et d'accès métropolitain. Viettel a approfondi ce partenariat en choisissant la plateforme de routage universelle MX960 et les cartes de services MX-SPC3 de Juniper pour améliorer sa capacité de traduction d'adresses réseau de niveau opérateur (CGNAT) afin de répondre à la croissance du trafic et de tirer parti de la puissance de traitement supplémentaire requise pour une traduction d'adresses réseau transparente.

Pour répondre efficacement à la demande croissante de services mobiles et à large bande dans les zones urbaines et rurales tout en maximisant ses adresses IPv4 publiques, Viettel a choisi d'améliorer ses capacités CGNAT. Parmi d'autres capacités de service essentielles, il permet à IPv4 et IPv6 de coexister de manière transparente dans le réseau de Viettel. Ces mises à niveau ont permis à Viettel d'étendre efficacement ses services mobiles et fixes à large bande destinés aux consommateurs, en offrant à ses abonnés des expériences inégalées dans une large gamme de services, y compris les jeux, la diffusion en continu et les applications professionnelles.

Grâce au réseau haute performance, fiable et évolutif de Juniper, Viettel dispose d'une base de croissance solide pour maintenir sa position de fournisseur de services de premier plan au Vietnam tout en développant ses activités en Amérique latine, en Afrique et en Asie.