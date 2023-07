Le conseil d'administration de Jupiter Energy Limited a annoncé que Mark Ewing, directeur non exécutif, avait décidé de se retirer du conseil d'administration, avec effet immédiat. Mark a décidé de réduire ses engagements professionnels afin de consacrer plus de temps à lui-même et à sa famille. Keith Martens a rejoint le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif.

Keith a plus de 40 ans d'expérience en tant que chercheur et gestionnaire de pétrole dans le monde entier. Il a été conseiller technique et consultant auprès d'un certain nombre de sociétés pétrolières et gazières australiennes. Keith connaît très bien la société et a joué un rôle déterminant dans la découverte des champs pétroliers Akkar East et West Zhetybai de Jupiter.

Récemment, Keith a travaillé sur la marge orientale du bassin permien au Texas avec Winchester Energy et dans le bassin Paradox en Utah et au Colorado, en tant qu'explorateur principal et directeur technique de Grand Gulf Energy.