Jupiter Fund Management plc est une société de gestion d'actifs. L'activité principale de la société est d'agir en tant que société holding pour un groupe de sociétés de gestion d'investissements. Elle propose un certain nombre de stratégies d'investissement au sein de quatre catégories d'actifs principales : les actions, les titres à revenu fixe, les produits multi-actifs et les produits alternatifs. Elle propose une gamme de produits d'investissement gérés activement par le biais de deux canaux principaux, à savoir les particuliers, les grossistes et les fonds d'investissement, et les institutionnels. Ses types de produits sont classés en deux catégories : les fonds communs et les mandats distincts. Les fonds communs, qui comprennent à la fois les fonds communs de placement et les fonds d'investissement, sont établis par la Compagnie et ses filiales. En revanche, les mandats distincts sont établis conformément aux exigences d'un investisseur institutionnel spécifique. La société opère principalement au Royaume-Uni, avec des filiales internationales en Irlande, à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis, en Suisse et au Luxembourg, qui ont des succursales dans toute l'Europe.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds