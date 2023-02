IAG renoue avec les bénéfices ; le PIB allemand chute

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à la hausse vendredi, avant une lecture clé de l'inflation aux Etats-Unis.

Le calendrier économique de vendredi comporte les données sur les dépenses personnelles de consommation des Etats-Unis à 1330 GMT.

"Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres du déflateur PCE de base de janvier, qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed, et qui a fortement reculé ces derniers mois, passant de 5,2% en septembre à son plus bas niveau depuis octobre 2021 en décembre, à 4,4%", a déclaré Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"La chute brutale par rapport à ces sommets a certainement contribué à alimenter le récit de la désinflation qui a amené les marchés à spéculer sur le fait que nous pourrions commencer à voir certaines des récentes hausses de taux s'inverser avant la fin de cette année, avant que le rapport sur les salaires de janvier ne fasse voler en éclats ce petit souhait", a ajouté Hewson.

L'indice PCE de base devrait s'estomper à 4,3 % en janvier, contre 4,4 % en février.

Hewson a ajouté : "Étant donné la force des données économiques récentes, les chiffres de janvier d'aujourd'hui pourraient mettre un terme à la tendance à la baisse des prix."

Pendant ce temps, les chiffres officiels ont montré que l'économie allemande s'est contractée de 0,4 % au quatrième trimestre 2022, ce qui est pire que l'estimation préliminaire d'une contraction de 0,2 %.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, la société mère de British Airways, International Consolidated Airlines, a réalisé un bénéfice annuel, tandis que Cineworld a confirmé que ses plans de réorganisation n'entraîneront probablement aucune restitution de valeur à ses actionnaires.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 0,2% à 7.921,72

----------

Hang Seng : baisse de 1,2 % à 20 103,11

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,3 % à 27 453,48

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 307,00

----------

DJIA : clôture en hausse de 108,82 points, ou 0,3%, à 33 153,91

S&P 500 : clôture en hausse de 0,5% à 4 012,32

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,7% à 11.590,40

----------

EUR : en hausse à 1,0599 USD (1,0593 USD)

GBP : stable à 1,2022 USD (1,2023 USD)

USD : en baisse à JPY134,67 (JPY134,72)

OR : en hausse à 1 824,61 USD l'once (1 821,05 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,93 USD le baril (81,71 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

08:30 EST Ventes à l'exportation hebdomadaires américaines

08:30 EST Revenus et dépenses des particuliers américains

10:00 EST Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

10:00 EST US Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs

11:30 EST US FRB St. Louis Président James Bullard parle

16:30 GMT US BOE Monetary Policy Committee member Silvana Tenreyro speaks

----------

L'économie allemande a connu une contraction pire que prévu au dernier trimestre de 2022. Selon Destatis, le produit intérieur brut allemand a reculé de 0,4 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui constitue une aggravation par rapport à la prévision préliminaire d'une contraction de 0,2 %. Au troisième trimestre, le PIB a augmenté de 0,5 % par rapport au deuxième trimestre. L'économie allemande avait progressé de 0,1 % au deuxième trimestre et de 0,8 % au premier. Sur une base annuelle, l'économie allemande a progressé de 0,9 % au quatrième trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 1,4 % observée au troisième trimestre.

----------

Le passage à la production de voitures électriques s'est poursuivi au Royaume-Uni, selon les chiffres. La Society of Motor Manufacturers & Traders a indiqué que la production combinée de véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides électriques a augmenté de près de 50 % le mois dernier par rapport à l'année précédente. Le total de 28 329 a représenté plus de quatre voitures sur dix fabriquées en janvier, une part mensuelle quasi record. La société a déclaré que la production totale de voitures était "stable" le mois dernier, avec une production en baisse de 0,3 % à 68 575, ce qui équivaut à 215 voitures de moins.

----------

Selon les chiffres, la confiance des consommateurs britanniques a connu un rebond surprenant après avoir atteint un niveau historiquement bas, malgré les difficultés liées au coût de la vie. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de sept points en février, bien que le score global reste à un niveau négatif de 38. La confiance dans la situation économique générale au cours des 12 prochains mois est en hausse de 11 points, mais reste à 43 négatif et au même niveau qu'en février dernier.

----------

Boris Johnson a refusé de dire s'il soutiendrait tout nouvel accord négocié par le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur le protocole d'Irlande du Nord, alors que les discussions se poursuivent entre le Royaume-Uni et l'UE. L'ancien premier ministre a présenté le projet de loi sur le protocole de l'Irlande du Nord, proposé par son administration et qui déchire effectivement certaines parties de l'accord avec Bruxelles, comme la meilleure solution, tout en refusant de dire si un nouvel accord aurait son soutien. Johnson, qui siège sur les bancs de l'arrière-ban mais qui conserve des fidèles au sein des conservateurs, a semblé mettre en garde contre tout accord qui créerait "d'autres problèmes". Cette déclaration intervient alors que les négociations entre Londres et Bruxelles se poursuivent, après les entretiens entre le secrétaire à l'Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, et le représentant de l'UE, Maros Sefcovic, jeudi en Belgique.

----------

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Goldman Sachs relève l'objectif de cours de SSE à 2.343 (2.189) pence - 'acheter'.

----------

Barclays relève l'objectif de cours de Howden Joinery à 800 (715) pence - "surpondération".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

International Consolidated Airlines Group a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 23,07 milliards d'euros en 2022, contre 8,46 milliards d'euros l'année précédente. La société mère de British Airways est passée d'une perte de 3,51 milliards d'euros à un bénéfice avant impôts de 415 millions d'euros. La forte reprise est due à une demande de loisirs soutenue et à la réouverture des marchés, a déclaré IAG. La compagnie a déclaré que les réservations à terme sont "robustes" et qu'elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation annuel pré-exceptionnel se situe entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros en 2023. "Toutefois, nous sommes conscients de l'incertitude de l'environnement macroéconomique et de l'inflation des coûts du carburant et du non-carburant", a déclaré IAG. Jeudi, la compagnie avait annoncé l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros auprès de la compagnie espagnole Globalia. "Cette acquisition nous permettra de développer Madrid en tant que hub, proposant une passerelle vers l'Amérique latine et au-delà", a déclaré le directeur général Luis Gallego.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Jupiter Fund Management a déclaré qu'au 31 décembre, les actifs sous gestion ont chuté de 17% en glissement annuel, passant de 60,5 milliards de livres sterling à 50,2 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a plongé de 68% par rapport à 2022 pour atteindre 58,0 millions GBP. Le gestionnaire d'investissement basé à Londres a blâmé les événements macroéconomiques, qui ont frappé les évaluations du marché et le sentiment des investisseurs. Le second semestre a été plus positif, avec des entrées nettes positives pour la première fois depuis 2017. Le fonds a réduit son dividende à seulement 8,4 pence, contre 17,1 pence en 2021. Il a étendu son programme de rachat d'actions à hauteur de 16 millions de livres sterling, portant le programme total à 26 millions de livres sterling.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le fournisseur de services vétérinaires CVS Group a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a augmenté de 8,2 % en glissement annuel, passant de 273,7 millions de GBP à 296,3 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt a bondi de 22 %, passant de 22,9 millions de GBP à 28,0 millions de GBP. CVS a déclaré que le marché vétérinaire reste "résilient", avec une forte demande. Elle est confiante que ses résultats annuels seront conformes aux attentes.

----------

Cineworld a déclaré avoir reçu des propositions non contraignantes d'un certain nombre de contreparties pour une partie ou la totalité de ses activités. "Aucune de ces propositions n'implique une offre en numéraire pour l'ensemble de l'entreprise", a confirmé la chaîne de cinémas en difficulté. À l'heure actuelle, Cineworld a déclaré qu'aucune des propositions reçues à ce jour n'offrirait "une quelconque récupération" aux détenteurs de ses participations. Cineworld a déclaré qu'il est peu probable qu'il y ait un soutien suffisant des créanciers pour tout plan de réorganisation incluant une quelconque récupération de la valeur des actionnaires. Elle prévoit maintenant de sortir des procédures du chapitre 11 au cours du premier semestre de l'année. Les opérations commerciales se poursuivent comme d'habitude, a déclaré la société.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.