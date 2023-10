(Alliance News) - Jupiter Fund Management PLC a déclaré mardi que les flux globaux depuis le début de l'année étaient conformes aux attentes, malgré des conditions de marché délicates qui pèsent sur la demande des investisseurs.

La société a fait état d'une baisse des actifs sous gestion au troisième trimestre 2023.

Les actions de Jupiter Fund étaient en baisse de 9,6 % à 78,95 pence chacune à Londres mardi matin.

Le groupe de gestion de fonds, qui investit dans des actions et des obligations, a déclaré que les actifs sous gestion totalisaient 50,8 milliards de livres sterling au 30 septembre, en baisse par rapport aux 51,4 milliards de livres sterling au 30 juin. Les sorties nettes pour le troisième trimestre 2023 se sont élevées à 1,0 milliard de livres sterling.

Les actifs sous gestion de Jupiter Fund pour les clients de détail, de gros et de fonds d'investissement s'élevaient à 41,0 milliards de livres sterling au 30 septembre, en baisse par rapport aux 42,1 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin, tandis que ceux des clients institutionnels ont augmenté, passant de 9,3 milliards de livres sterling à 9,8 milliards de livres sterling. Les particuliers ont représenté la totalité de la décollecte nette de 1,0 milliard de livres sterling mentionnée ci-dessus.

Jupiter Fund a déclaré que l'incertitude macroéconomique a continué d'avoir un impact sur la demande des investisseurs pour les actifs à risque au cours du trimestre, en particulier auprès des clients de détail, mais que les flux globaux sont restés conformes aux attentes. Les flux sortants, a-t-il ajouté, étaient "globalement cohérents à la fois avec le premier semestre 2023 et avec les tendances plus larges du marché".

Jupiter Fund a poursuivi : "Malgré le contexte macroéconomique difficile et l'incertitude persistante du marché, nous restons confiants dans nos prévisions de 'modestes sorties' pour l'ensemble de l'année".

La société a également déclaré qu'elle avait restructuré ses équipes en contact avec la clientèle afin d'augmenter l'échelle dans les domaines de croissance clés, et qu'elle investissait dans son infrastructure technologique "cruciale" et dans ses capacités d'automatisation. En conséquence, Jupiter Fund a déclaré qu'il "évolue pour devenir un lieu plus attrayant pour les clients qui souhaitent nouer des relations profondes et à long terme et bénéficier d'économies d'échelle".

Jupiter Fund a l'intention de s'appuyer sur la dynamique existante "dans les domaines clés d'importance stratégique" et de se concentrer sur la croissance de l'entreprise afin d'offrir une valeur à long terme.

"Malgré un environnement de marché difficile, nous prévoyons que nos performances financières pour l'année en cours seront conformes aux attentes", a commenté le directeur général Matthew Beesley.

Il a ajouté : "Même si les progrès ne seront pas linéaires, la croissance de nos activités institutionnelles et internationales sont des indications encourageantes de notre capacité à augmenter notre échelle et à accroître notre attrait auprès d'un plus large éventail de clients."

