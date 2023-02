Jupiter Fund blâme les facteurs macroéconomiques pour la chute de ses bénéfices et de ses revenus.

(Alliance News) - Jupiter Fund Management PLC a déclaré vendredi que ses résultats financiers ont été affectés par les mauvaises évaluations du marché et le sentiment des consommateurs, à leur tour entraînés par les événements macroéconomiques.

Pour l'année 2022, le gestionnaire d'investissements en actions et obligations basé à Londres a déclaré un bénéfice avant impôts de 58,0 millions GBP, soit une baisse de 68% par rapport aux 183,7 millions GBP de l'année précédente.

Le revenu net a baissé à 397,3 millions de GBP, contre 568,6 millions de GBP, tandis que les actifs sous gestion ont également subi une baisse, de 17 %, passant de 60,5 milliards de GBP à 50,2 milliards de GBP. Jupiter a déclaré que cette dernière était due à une baisse de 6,8 milliards de GBP provenant des marchés, et à des sorties nettes de 3,5 milliards de GPB.

Le dividende total pour 2022 s'est élevé à 8,4 pence par action, contre 17,1 pence l'année précédente. Jupiter a également prolongé son rachat d'un maximum de 16 millions de GBP d'actions pour atteindre un total de 26 millions de GBP.

La société a déclaré aux investisseurs vendredi que ses performances financières ont été affectées à la fois par les préoccupations inflationnistes initiales et par l'attaque ultérieure de la Russie contre l'Ukraine.

Elle a ajouté : "Le degré inhabituellement élevé de corrélation entre les actions et les titres à revenu fixe au cours du premier semestre de l'année, alors que les deux classes d'actifs ont évolué ensemble vers le bas, a été source d'incertitude pour nos clients qui ont dû prendre des décisions d'allocation difficiles."

Dans l'optique d'un succès futur, Jupiter a déclaré avoir revu l'ensemble de son modèle opérationnel en 2022, afin de réaliser des gains d'efficacité et de créer une capacité de croissance.

"Bien que l'environnement macroéconomique semble devoir rester incertain à court terme, nous nous attachons à traiter les domaines que nous pouvons contrôler et à tenir nos promesses. Depuis ma nomination au poste de PDG, nous avons pris des mesures décisives pour simplifier l'entreprise, réaliser des gains d'efficacité et créer une capacité de croissance dans des domaines stratégiquement importants. Notre stratégie de retour à la croissance de Jupiter est en cours ; elle est axée sur l'augmentation de l'échelle, la réduction de la complexité excessive, l'élargissement de l'attrait pour les clients et l'approfondissement des relations avec les parties prenantes", a déclaré le directeur général Matthew Beesley.

Vendredi matin à Londres, les actions de Jupiter se négociaient en hausse de 13% à 151,90 pence chacune. La société a une capitalisation boursière de 830,6 millions de GBP.

