Jupiter Green Investment Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital et des revenus, à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés fournissant des solutions environnementales. La société investit à l'échelle mondiale dans des entreprises qui se concentrent sur les solutions environnementales. La société cherche à investir dans trois domaines clés : les infrastructures, l'efficacité des ressources et la démographie. Le portefeuille de la société privilégie les sociétés à petite et moyenne capitalisation. La société investit principalement dans des titres cotés, listés ou négociés sur une bourse reconnue. Elle investit dans divers secteurs, notamment les matériaux de base, l'industrie, la consommation discrétionnaire, la santé, l'énergie, l'immobilier, les services publics, les biens de consommation de base et la technologie. Jupiter Asset Management Limited est un conseiller en investissement de la société.