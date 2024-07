Jupiter Neurosciences, Inc, anciennement Jupiter Orphan Therapeutics, Inc, est une société pharmaceutique de recherche et de développement en phase clinique. La société développe une plateforme de produits à base de resvératrol ciblant le traitement de la neuro-inflammation. Le produit candidat de la société, JOTROL, qui cible principalement les mucopolysaccharidoses de type 1, l'ataxie de Friedreich et MELAS ainsi que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), est à un stade de développement précoce. La plateforme d'administration JOTROL permet de consommer le resvératrol sous la forme d'une capsule de gel mou. Elle propose un bénéfice thérapeutique aux maladies du système nerveux central telles que la maladie d'Alzheimer, les ataxies et les troubles métaboliques tels que les troubles de stockage lysosomal et les maladies mitochondriales. Il cible les déficiences cognitives légères/maladie d'Alzheimer précoce avec lésions cérébrales traumatiques (TBI)/concussions et Covid-19 aux premiers stades de développement. Le produit candidat de la société, JOTROL, est en phase I d'essai clinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale