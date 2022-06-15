Jupiter Wagons : Newspaper Advertisements
(formerly known as Commercial Engineers & Body Builders Co Limited)
(CIN No - L28100MP1979PLC049375)
Date - 15.06.2022
To,
The Secretary,
The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited,
National Stock Exchange of India Ltd
25
th Floor, P J Towers,
Exchange Plaza, 5
th Floor, Plot No C/1 G Block,
Dalal Street,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI - 400 001
Mumbai 400051
Fax No.022 2272 2061/022 2272
Fax No. 022-2659 8237/38, 66418124/25/26
2041
Sub: - Copy of Newspaper Publication of Financials for the Quarter / Year ended 31.03.2022
Ref: - Scrip Code 533272
NSE: - CEBBCO
Dear Sir / Madam,
Extract of the Audited Standalone / Consolidated financial Results for the Quarter / Year ended 31
st March 2022 was published in Raj Express and Financial Express Newspaper edition dated 01 st June 2022. The standalone and consolidated financial results were approved by the Board of Directors of the company in its meeting held on 30 th May 2022 and were published within the due time period.
Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.
Delay in submission of the copy of the Newspaper publication was purely unintentional and was without any ulterior motive or mala fide intentions. We deeply regret and sincerely apologize for the said delay.
This for your intimation and record
For Jupiter Wagons Limited
Deepesh Kedia
Company Secretary
Encl as above
Regd Office
: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) - 482001
Email Id - cs@cebbco.com, Website - www.cebbco.com, Tel - 0761-2661336
Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,
Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,
Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,
Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109,
Factory (Unit VI) : 118, Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220
Kolkata Office : 4/2, Middleton Street, Second Floor, Kolkata (W.B.) 700071 IN
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Disclaimer
Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. published this content on 15 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2022 14:42:03 UTC.
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151 M
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Dette nette 2022
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9,01 M
8,65 M
PER 2022
34,1x
Rendement 2022
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Capitalisation
22 239 M
285 M
274 M
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0,52x
VE / CA 2022
0,39x
Nbr Employés
198
Flottant
99,0%
Graphique JUPITER WAGONS LIMITED
Durée :
Auto.
2 mois
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6 mois
9 mois
1 an
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