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JUPITER WAGONS LIMITED

(533272)
  Rapport
Cours en clôture Bombay Stock Exchange  -  14/06/2022
57.55 INR   +2.04%
16:43JUPITER WAGONS : Newspaper Advertisements
PU
30/05Jupiter Wagons Limited annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 mars 2022
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30/05Jupiter Wagons Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2022
CI
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesFonds 
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Jupiter Wagons : Newspaper Advertisements

15/06/2022 | 16:43
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(formerly known as Commercial Engineers & Body Builders Co Limited)

(CIN No - L28100MP1979PLC049375)

Date - 15.06.2022

To,

The Secretary,

The Secretary

Bombay Stock Exchange Limited,

National Stock Exchange of India Ltd

25th Floor, P J Towers,

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1 G Block,

Dalal Street,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

MUMBAI - 400 001

Mumbai 400051

Fax No.022 2272 2061/022 2272

Fax No. 022-2659 8237/38, 66418124/25/26

2041

Sub: - Copy of Newspaper Publication of Financials for the Quarter / Year ended 31.03.2022

Ref: - Scrip Code 533272

NSE: - CEBBCO

Dear Sir / Madam,

Extract of the Audited Standalone / Consolidated financial Results for the Quarter / Year ended 31st March 2022 was published in Raj Express and Financial Express Newspaper edition dated 01st June 2022. The standalone and consolidated financial results were approved by the Board of Directors of the company in its meeting held on 30th May 2022 and were published within the due time period.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.

Delay in submission of the copy of the Newspaper publication was purely unintentional and was without any ulterior motive or mala fide intentions. We deeply regret and sincerely apologize for the said delay.

This for your intimation and record

For Jupiter Wagons Limited

Deepesh Kedia

Company Secretary

Encl as above

Regd Office

: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) - 482001

Email Id - cs@cebbco.com, Website - www.cebbco.com, Tel - 0761-2661336

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,

Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,

Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,

Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109,

Factory (Unit VI) : 118, Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

Kolkata Office : 4/2, Middleton Street, Second Floor, Kolkata (W.B.) 700071 IN

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Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. published this content on 15 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2022 14:42:03 UTC.


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Données financières
CA 2022 11 784 M 151 M 145 M
Résultat net 2022 497 M 6,37 M 6,11 M
Dette nette 2022 703 M 9,01 M 8,65 M
PER 2022 34,1x
Rendement 2022 -
Capitalisation 22 239 M 285 M 274 M
VE / CA 2021 0,52x
VE / CA 2022 0,39x
Nbr Employés 198
Flottant 99,0%
Graphique JUPITER WAGONS LIMITED
Durée : Période :
Jupiter Wagons Limited : Graphique analyse technique Jupiter Wagons Limited | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Vivek Lohia Managing Director & Executive Director
Madhuchhanda Chatterjee Independent Director
Avinash Gupta Independent Director
Vikash Lohia Director
Asim Ranjan Das Gupta Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
JUPITER WAGONS LIMITED31.54%286
DENSO CORPORATION-19.73%43 312
APTIV PLC-42.46%25 717
MAGNA INTERNATIONAL INC.-27.55%16 773
WEICHAI POWER CO., LTD.-15.33%16 078
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.-7.98%16 052