Jupiter Wagons Limited est une entreprise intégrée d'ingénierie ferroviaire qui fabrique des wagons de marchandises et des voitures de voyageurs pour les chemins de fer indiens. L'entreprise fabrique des wagons, des composants de wagons, des pièces moulées, des fabrications métalliques comprenant des caisses de chargement pour véhicules commerciaux, des wagons de fret ferroviaire et des composants. Son portefeuille de produits comprend, entre autres, des wagons, des accessoires pour wagons, des voitures de voyageurs, des accessoires pour voitures de voyageurs et des solutions complètes pour les voies ferrées. Elle propose des produits de wagons, tels que des wagons ouverts, des wagons couverts, des wagons plats, des wagons trémies, des wagons conteneurs et des wagons à usage spécial. Elle propose des accessoires pour wagons, tels que des bogies coulés en acier allié, des attelages à tampon central à haute résistance à la traction et des dispositifs de traction à haute capacité. La société fabrique également des attelages, des mécanismes de traction et des aiguillages pour les chemins de fer indiens et les chemins de fer nord-américains. Elle possède des installations de production à Hooghly (WB), Jabalpur (MP), Indore (MP) et Jamshedpur (Jharkhand).

Secteur Véhicules et machines lourdes