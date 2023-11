Jushi Holdings Inc. est un opérateur de cannabis verticalement intégré, présent dans plusieurs États, qui exerce des activités de vente au détail, de distribution, de culture et de transformation sur les marchés de l'usage médical et de l'usage adulte. La société possède ou gère des exploitations de cannabis et/ou détient des licences sur le marché du cannabis à usage adulte et/ou médical dans l'Illinois, la Pennsylvanie, la Virginie, le Massachusetts, le Nevada, la Californie et l'Ohio. Ses marques comprennent The Bank, The Lab, Seche, Tasteology et Hijinks. The Bank propose des fleurs préemballées, des blunts infusés et des pre-rolls composés de trois gammes, dont Gold Standard, Cache et Vault. The Lab propose une sélection de cartouches de vapotage, de produits jetables et de concentrés. Tasteology est une marque de produits comestibles qui propose des gommes et des tablettes à mâcher infusées au cannabis de première qualité et à base de vrais fruits. Seche propose des produits tels que Fine Grind (Shake), Fine Flower (Popcorn) et Singles (Pre-Rolls). Hijinks est une marque de fleurs disponible dans le Massachusetts, en Pennsylvanie et en Virginie.

Secteur Produits pharmaceutiques