Just Eat : Takeaway.com bien orienté dans le sillage de ses résultats semestriels

Just Eat Takeaway.com avance de 2,73% 6 301,50 pence l'action sur la place de Londres, dans le sillage des résultats du premier semestre 2021. Entre janvier et juin, le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne a publié une perte nette de 486 millions d’euros (contre une perte de 59 millions d’euros un an plus tôt) et un Ebitda ajusté de -190 millions d’euros, d’où il découle une marge de -1,3%. Ces chiffres reflètent néanmoins les lourds investissements réalisés pour gagner des parts de marché.



Ces derniers ont permis un bond de 52% du chiffre d'affaires à 2,6 milliards d'euros et une forte progression des commandes (+ 51%).



" Notre base de consommateurs, notre sélection de restaurants et la fréquence des commandes ont fortement augmenté, ce qui permettra d'améliorer la rentabilité à l'avenir ", a commenté Jitse Groen, le directeur général de Just Eat Takeaway.com.