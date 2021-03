Just Eat : La valeur du jour en Europe DELIVEROO en route vers la Bourse

© AOF 2021

Deliveroo a publié lundi un document détaillant sa volonté de s’introduire en Bourse prochainement. Cette Introduction en Bourse (IPO) pourrait être la plus importante de la place londonienne de ces dernières années. Si le spécialiste britannique de la livraison de repas était valorisé plus de 7 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en janvier, il pourrait valoir jusqu’à 10 milliards de dollars lors de son IPO, selon le Financial Times.Le concurrent d'Uber Eats et Just Eat a confirmé qu'il allait émettre deux catégories d'actions : les titres A qui seront cotés, et les titres B, qui seront détenus exclusivement par Will Shu, le fondateur et directeur général du groupe. Les titres B disposeront de droits de vote renforcés. Cette structure durera 3 ans à compter de l'introduction en Bourse, avant que les actions B soient automatiquement converties en actions A.A l'occasion de son introduction en Bourse, Deliveroo entend verser à ses livreurs les plus actifs (environ 36 000) une prime comprise entre 200 et 10 000 livres sterling. Cela représentera un montant total de 16 millions de livres sterling. Si le groupe veut remercier ses livreurs pour leur dur labeur, il cherche sans doute aussi à redorer l'image d'un secteur où les travailleurs sont indépendants et ne bénéficient donc pas des mêmes avantages sociaux que les salariés.En 2020, Deliveroo a fait partie des gagnants de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont en effet incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile. Dans ce contexte, les commandes passées sur sa plateforme ont bondi de 64% à 4,1 milliards de livres sterling. En parallèle, Deliveroo a réduit sa perte nette à 223,7 millions de livres, contre un déficit de 317,3 millions de livres en 2019.Revenant sur l'histoire du groupe, Will Shu s'est dit surpris par la taille atteinte par Deliveroo. Créé en 2013, à Londres, le groupe est aujourd'hui présent dans 800 villes, travaille avec 115 000 restaurants et compte 100 000 livreurs.