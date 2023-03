La valeur du jour en Europe - Just Eat Takeaway mal orienté en Bourse après un creusement de sa perte 2022

Just Eat Takeway se replie de 5,11% à 19,64 euros, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam, en légère hausse à mi-séance. La plus grande société de livraison de repas en Europe a creusé sa perte en 2022, à plus de 5,6 milliards d'euros, après une perte de 1,04 milliard en 2021. L'Ebitda ajusté, indicateur de rentabilité, s'est amélioré pour atteindre 19 millions d'euros en 2022 contre - 350 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires est ressorti à 5,56 milliards d'euros, contre 4,50 milliards d'euros en 2021.



La société a fait savoir que ces résultats étaient "principalement dus à des pertes de valeur de 4,6 milliards d'euros sur des acquisitions antérieures financées par fonds propres".



Le groupe basé à Amsterdam avait annoncé en août une énorme dépréciation de la valeur de sa filiale américaine Grubhub, de 3 milliards d'euros, un an seulement après l'avoir achetée pour plus du double. La direction continue d'explorer activement la vente partielle ou totale de Grubhub, est-il précisé dans un communiqué.



Just Eat Takeaway avait enregistré une forte croissance au moment du succès des livraisons à domicile favorisé par la pandémie de Covid-19, avant que le phénomène se tasse.



Côté perspectives, l'entreprise prévoit d'atteindre un Ebitda ajusté d'environ 225 millions d'euros cette année, ajoutant que son "ambition de créer une entreprise de livraison de repas très rentable est en bonne voie".