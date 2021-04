JUST EAT TAKEAWAY.COM : RBC neutre sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2021 3 882 M 4 637 M - Résultat net 2021 -365 M -436 M - Tréso. nette 2021 199 M 238 M - PER 2021 -36,4x Rendement 2021 - Capitalisation 12 626 M 15 063 M - VE / CA 2021 3,20x VE / CA 2022 2,54x Nbr Employés 9 000 Flottant 79,4% Graphique JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 126,00 € Dernier Cours de Cloture 84,84 € Ecart / Objectif Haut 79,2% Ecart / Objectif Moyen 48,5% Ecart / Objectif Bas -5,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jitse Groen Chief Executive Officer Brent Wissink Chief Financial Officer Adrianus Nühn Chairman-Supervisory Board Jörg Gerbig Chief Operating Officer Corinne Danièle Goddijn-Vigreux Vice Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. -8.18% 15 041 TENCENT HOLDINGS LIMITED 8.78% 751 651 NETFLIX, INC. 2.23% 244 824 PROSUS N.V. 4.88% 178 155 UBER TECHNOLOGIES, INC. 16.55% 107 337 AIRBNB, INC. 20.22% 105 759