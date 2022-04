Cat Rock Capital publie une liste de questions-réponses destinée aux actionnaires de Just Eat Takeaway.com («JET») en vue du vote à la prochaine AG

Cat Rock exhorte à nouveau les actionnaires à VOTER CONTRE le conseil de surveillance et le directeur financier en place lors de la prochaine assemblée générale annuelle

Un nouveau conseil de surveillance est nécessaire pour contrôler l’action stratégique et rendre la direction responsable

Un changement du conseil de surveillance n'aura pas d’impact sur l’affaire Grubhub

Cat Rock Capital Management LP (et ses sociétés affiliées, ci-après «Cat Rock Capital»), une société d'investissement axée sur le long terme et détenant près de 14,8 millions d'actions de Just Eat Takeaway.com NV («Just Eat Takeaway. Com», ou «JET» ou la «Société») (LSE: JET, AMS: TKWY), soit environ 6,9% des actions en circulation de Just Eat Takeaway.com, a publié aujourd'hui à l’intention des actionnaires de la Société une liste de questions-réponses (incluse en annexe ci-dessous) en vue de l'assemblée générale annuelle. Cat Rock exhorte les actionnaires à VOTER CONTRE le conseil de surveillance et le directeur financier en place de JET.

La liste de questions-réponses et les précédents communiqués de Cat Rock sont disponibles sur le site Web JustEatMustDeliver.com.

Liste de questions-réponses pour les actionnaires de JET

Question 1: La révocation de quatre des six membres du conseil de surveillance de JET empêchera-t-elle ou retardera-t-elle une action stratégique sur Grubhub?

Non. Les deux administrateurs restants, Lloyd Frink et David Fischer, peuvent approuver une transaction sur Grubhub et la recommandent aux actionnaires. Les actionnaires qui souhaitent des précisions supplémentaires peuvent se référer à l’article 7.6.9 des statuts de JET.

Question 2: Comment un vote contre les membres du conseil de surveillance en place peut-il améliorer la situation de JET?

Un conseil de surveillance de JET nouveau et renforcé améliorerait les performances dans trois domaines:

Responsabilité : Il rendrait la direction responsable de l'amélioration des performances dans des domaines critiques telles que les prévisions financières, l'action stratégique et les relations avec les investisseurs. Stratégie : Il superviserait le déploiement d'une stratégie rationnelle de création de valeur au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Action stratégique : Il veillerait à la protection des intérêts des actionnaires de JET et des autres parties prenantes lors de l’examen par la direction des options stratégiques envisageables pour la Société.

Par exemple, si JET reçoit des intérêts sur tout ou partie de ses actifs, les actionnaires doivent savoir que la direction de JET prendra une décision favorisant l’intérêt de la Société et non le leur.

Ou encore, si la direction de JET envisage de poursuivre une stratégie «plus c'est gros, mieux ça vaut» qui pourrait excéder les capacités financières et opérationnelles de la Société, un conseil de surveillance fort peut protéger les intérêts des actionnaires en s'assurant que la direction de JET maintient l'orientation opérationnelle et préserve la flexibilité financière.

Actuellement, JET a manifestement besoin d'un conseil de surveillance fort et affirmé pour recentrer la Société sur ses principaux marchés européens, améliorer sa capitalisation et évaluer les opportunités de consolidation mondiale qui se présentent.

Question 3: Comment les nouveaux membres du conseil de surveillance seront-ils recrutés?

Les deux membres restants du conseil de surveillance (Lloyd Frink et David Fisher) nommeront de nouveaux membres du conseil de surveillance et convoqueront une assemblée générale extraordinaire («AGE») pour obtenir l'approbation des candidats par les actionnaires. Cette AGE pourrait avoir lieu dès juin 2022. Étant donné la nécessité d'obtenir l'approbation des actionnaires, MM. Frink et Fisher tiendraient compte du point de vue des actionnaires en ce qui concerne le choix des candidats.

Cat Rock apportera aux deux membres restants du conseil de surveillance de JET tout le soutien possible dans le cadre du processus de recrutement et de nomination de nouveaux membres au conseil de surveillance. Nous encourageons les autres actionnaires à faire de même.

Cat Rock et les autres actionnaires de JET entretiennent des relations étroites avec des dirigeants qui possèdent une expérience du secteur, de la gouvernance d'entreprise, des marchés financiers et de l’égalité des genres, ce dont JET a besoin. Nous sommes convaincus que JET peut se doter en un bref laps de temps d’un excellent conseil de surveillance.

Question 4: Quels sont les pouvoirs du conseil de surveillance?

Le conseil de surveillance de JET supervise, contrôle et conseille le conseil d’administration en ce qui concerne l’élaboration de la stratégie de la Société, son processus d’information financière, ses relations avec les actionnaires, son financement et toute opération de prise de contrôle par la Société (pour plus de précisions, voir les points 3.4(a) et 3.4(c) de la Charte du conseil de surveillance de JET).

En outre, il convient de noter que le conseil de surveillance peut proposer de révoquer des membres du conseil d’administration et de nommer de nouveaux membres, tant au conseil de surveillance qu'au conseil d’administration.

---

Annexe: Vote de Cat Rock Capital à l'assemblée générale annuelle de Just Eat Takeaway.com

2.b. APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION – Pour

2.c. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DES RAPPORTS STATUTAIRES – Pour

3. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – Pour

4.a. APPROBATION DE LA DÉCHARGE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – Contre

4.b. APPROBATION DE LA DÉCHARGE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Contre

5.a. RÉÉLECTION DE JITSE GROEN AU CONSEIL D'ADMINISTRATION – Abstention

5.b. RÉÉLECTION DE BRENT WISSINK AU CONSEIL D'ADMINISTRATION – Contre

5.c. RÉÉLECTION DE JORG GERBIG AU CONSEIL D'ADMINISTRATION – Pour

6.a. RÉÉLECTION D'ADRIAAN NUHN AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Contre

6.b. RÉÉLECTION DE CORINNE VIGREUX AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Contre

6.c. RÉÉLECTION DE DAVID FISHER AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Pour

6.d. RÉÉLECTION DE LLOYD FRINK AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Pour

6.e. RÉÉLECTION DE JAMBU PALANIAPPAN AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Contre

6.f. RÉÉLECTION DE RON TEERLINK AU CONSEIL DE SURVEILLANCE – Contre

7. OCTROI AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU POUVOIR D'ÉMETTRE DES ACTIONS – Contre

8. AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXCLURE LES DROITS DE PRÉEMPTION DE L'ACTION... – Contre

9. AUTORISATION DE RACHAT D'UN MAXIMUM DE 10 POUR CENT DU CAPITAL SOCIAL ÉMIS – Pour

White & Case LLP et Loyens & Loeff N.V. agissent en tant que conseillers juridiques de Cat Rock Capital.

À propos de Cat Rock Capital Management LP

Cat Rock Capital Management LP est une société d'investissement tournée vers le long terme qui gère des capitaux au nom de fonds de pension, de fonds de dotation, de fondations et d'autres investisseurs institutionnels. La société entend investir dans un nombre restreint de sociétés de haute qualité, avec une approche à long terme axée sur une recherche fondamentale approfondie. Cat Rock Capital est établie dans le Connecticut, aux États-Unis, et a été fondée en 2015 par Alex Captain.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Cat Rock Capital Management LP et certaines de ses sociétés affiliées et les personnes qui les contrôlent (ci-après collectivement «Cat Rock Capital»), publient le présent communiqué uniquement à des fins d'information des autres actionnaires de Just Eat Takeaway.com NV («Just Eat Takeaway.com»). Le présent communiqué n’est pas censé constituer et ne constitue ni ne contient aucune recommandation d'investissement telle que définie par le règlement (UE) n° 596/2014 (qui fait partie du droit national britannique en vertu de la directive «Retrait» de l'Union européenne de 2018). Les informations contenues dans le présent communiqué ne doivent pas être interprétées comme une recommandation ou une suggestion de stratégie d'investissement. Rien dans le présent communiqué ou dans tout document connexe ne constitue une déclaration, ou n'indique, ou n'implique, quelles que soient les circonstances, une valeur spécifique ou probable de résultat. Le présent communiqué est fourni uniquement à des fins d'information générale et ne doit pas être considéré ni interprété comme (1) un conseil d’investissement, un conseil financier, un conseil fiscal ou juridique, ou (2) une recommandation d'achat, de vente ou de détention de tout titre ou autre investissement, ou de poursuite d’une quelconque stratégie d’investissement. Aucune des informations et des opinions contenues dans le présent communiqué ne constitue une incitation ou une offre d'achat ou de vente ou une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres ou d'autres investissements dans Just Eat Takeaway.com ou dans toute autre société, par Cat Rock Capital ou tout fonds ou toute autre entité géré(e) directement ou indirectement par Cat Rock Capital dans toute juridiction. Le présent communiqué ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière, de l’adéquation ni des besoins ou circonstances particulières propres à une personne en particulier qui aurait accès ou consulterait le présent communiqué, et le présent communiqué ne doit pas être considéré comme un conseil sur les avantages d’une quelconque décision d’investissement. Le présent communiqué n’est pas destiné à constituer l’unique fondement de l’évaluation d’un investissement potentiel dans Just Eat Takeaway.com et ne prétend pas contenir toutes les informations qui pourraient être nécessaires à cet égard. Toute personne ayant un doute quelconque sur les sujets abordés dans le présent communiqué est invitée à consulter un conseiller financier agréé ou toute autre personne autorisée en vertu du UK Financial Services and Markets Act de 2000. À la connaissance de Cat Rock Capital, toutes les informations contenues dans le présent communiqué sont exactes et fiables et ont été obtenues auprès de sources publiques que Cat Rock Capital considère comme exactes et fiables. Toutefois, ces informations sont présentées «en l'état», sans aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, et Cat Rock Capital n'a pas effectué de vérification indépendante des données qu'elles contiennent. Toutes les expressions d’opinion sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et Cat Rock Capital ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à compléter les informations, analyses et opinions contenues dans le présent communiqué. Le présent communiqué, son contenu, sa diffusion et son utilisation sont soumis aux conditions spécifiées sur le site Web www.JustEatMustDeliver.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives et des informations basées sur les convictions de Cat Rock Capital, ainsi que sur des hypothèses formulées par Cat Rock Capital et les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur les stratégies, les plans, les objectifs, les attentes, les intentions, les dépenses et les hypothèses et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document, des termes tels que "anticiper", "croire", "estimer", "s'attendre à", "avoir l'intention", "planifier" et "projeter" et toutes autres expressions similaires (ou leur forme négative) permettent d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent nos vues actuelles sur des événements futurs, ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques et des incertitudes difficilement prévisibles. En outre, certaines déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses relatives à des événements futurs qui peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels, les performances ou les réalisations sont susceptibles de varier de façon significative et défavorable par rapport à ceux décrits dans le présent communiqué. Aucune assurance ou garantie n'est donnée quant aux prix auxquels les actions de Just Eat Takeaway.com ou de toute autre société seront négociées, et ces actions peuvent ne pas être négociées à des prix conformes aux présentes. Toute estimation, projection ou impact potentiel des opportunités identifiées par Cat Rock Capital dans le présent communiqué est basé sur des hypothèses que Cat Rock Capital considère comme raisonnables à la date du présent communiqué, mais rien ne garantit que les résultats ou performances réels ne seront pas différents, et lesdites différences pourraient s'avérer importantes et défavorables. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par Cat Rock Capital ou l'un de ses dirigeants, employés ou agents quant à la réalisation ou au caractère raisonnable des projections, estimations, prévisions, objectifs, perspectives ou rendements contenus dans le présent communiqué, et il convient de ne pas s'y fier indument. Ni Cat Rock Capital, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou représentants ne pourront être tenus pour responsables (pour négligence ou fausse déclaration ou en cas de délit ou de contrat ou autre) de toute perte, quelle qu'elle soit, résultant de l'utilisation des informations présentées dans ce communiqué ou de tout autre événement lié à ce communiqué. Les informations financières historiques, les projections, les estimations, les prévisions, les objectifs, les perspectives ou les rendements présentés dans ce document ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable des performances futures. Rien dans ce communiqué ne doit être considéré comme une garantie ou une représentation future. Rien dans ce communiqué ne doit être considéré comme une prévision de bénéfice.

DESTINATAIRES AUTORISÉS

En ce qui concerne le Royaume-Uni, le présent communiqué est publié uniquement à l'intention (i) des professionnels de l'investissement spécifiés à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié (l'"Ordre"), (ii) des entités à valeur nette élevée et des autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance et (iii) les personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en relation avec l'émission ou la vente de titres de Just Eat Takeaway.com ou de tout membre de son groupe peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces personnes étant désignées comme les "destinataires autorisés"). Les personnes qui ne sont pas des destinataires autorisés ne doivent pas agir ou se fier aux informations contenues dans ce communiqué.

DISTRIBUTION

Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, dans, vers ou à partir de toute juridiction où une telle diffusion constituerait une violation des lois en vigueur dans cette juridiction. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être limitée par la loi et les personnes qui y ont accès sont tenues de s'informer et de se conformer à ces restrictions. Cat Rock Capital décline toute responsabilité dans l'hypothèse où des personnes accéderaient à cette annonce en violation de toute loi ou réglementation du pays dont cette personne est citoyenne ou dans lequel elle réside ou est domiciliée. Cat Rock Capital est soumis à la surveillance de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, auprès de laquelle elle est enregistrée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

