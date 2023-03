Grubhub, Uber Eats, Postmates ne peuvent pas arbitrer les réclamations des convives sur les prix élevés.

L'action en justice accuse les sociétés de livraison de repas d'avoir conclu des accords illégaux qui empêchaient les restaurants utilisant leurs plateformes de vendre des repas directement aux consommateurs à des prix inférieurs.

Les convives ont déclaré que cela les obligeait à payer des prix artificiellement élevés pour des repas qu'ils avaient commandés ailleurs.

Les entreprises ont répondu qu'en acceptant les conditions d'utilisation de leurs plateformes, les clients acceptaient d'arbitrer leurs plaintes individuellement et de ne pas intenter de recours collectif devant les tribunaux.

Mais le juge de district américain Lewis Kaplan a déclaré qu'il serait "déraisonnable" d'appliquer les clauses d'arbitrage "infinies" des défendeurs, ainsi nommées parce qu'elles exigent l'arbitrage de tous les litiges, quel qu'en soit le sujet.

Les réclamations des convives "se fondent uniquement sur des achats effectués directement auprès de restaurants ou de plateformes de livraison de repas non défenderesses", a écrit M. Kaplan. "Le fait qu'[ils] aient à un moment donné utilisé certaines des plateformes des défendeurs est une pure coïncidence".

Grubhub, Uber Eats, Postmates et leurs avocats respectifs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des convives n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

En mars dernier, M. Kaplan a refusé de rejeter l'action en justice, estimant qu'il était raisonnable de déduire que le fait d'exiger des restaurants qu'ils acceptent les "clauses de non concurrence sur les prix" des services de livraison les obligeait à augmenter leurs prix, quel que soit l'endroit où les dîneurs commandaient leurs repas.

Sa décision de jeudi signifie que l'affaire reste devant le tribunal fédéral.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts triplés et autres pour les clients des services de restauration et de livraison aux États-Unis depuis avril 2016.

Grubhub appartient à la société néerlandaise Just Eat Takeaway.com, tandis qu'Uber Eats et Postmates appartiennent à Uber Technologies Inc.

Les pratiques commerciales des entreprises de livraison ont fait l'objet d'un examen plus approfondi après que la pandémie a contraint des dizaines de milliers de restaurants à fermer ou à fermer temporairement leurs salles à manger.

L'affaire est la suivante : Davitashvili et al v Grubhub Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-03000.