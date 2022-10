Just Eat Takeaway affiche un bénéfice au T3 avec la réduction des coûts

19 octobre (Reuters) - Just Eat Takeaway.com, la plus grande entreprise européenne de livraison de repas, a annoncé mercredi avoir réalisé un bénéfice sous-jacent au troisième trimestre, plus tôt que prévu, après avoir réduit les dépenses liées aux coûts de livraison et aux opérations.

La valeur brute des transactions (VBT), une mesure courante pour les entreprises de commerce électronique, a augmenté de 6,92 milliards d'euros, soit 2%, au cours du trimestre clos le 30 septembre, portant le total sur neuf mois à 21,11 milliards d'euros.

Le groupe avait déclaré en septembre qu'il prévoyait un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) positif au second semestre de l'année.

"Bien que le contexte de la consommation sera probablement difficile en raison de l'environnement macroéconomique, Just Eat Takeaway.com (...) est bien capitalisé grâce à la vente de la participation dans iFood et est donc bien positionné pour capter une croissance future rentable", a déclaré le directeur général Jitse Groen dans un communiqué.

La société tiendra une assemblée extraordinaire des actionnaires le 18 novembre pour se prononcer sur la transaction d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, a-t-il ajouté.

Les résultats interviennent après une année tumultueuse pour la société, qui a été soumise à la pression des investisseurs pour relancer ses actions dans un contexte de forte concurrence et d'affaiblissement de l'impulsion donnée par la pandémie. Son action a perdu près de 70% de sa valeur cette année. (Reportage Diana Mandia et Dagmarah Mackos; version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)