Just Eat Takeaway annonce une hausse des commandes de 14 % au quatrième trimestre et réitère ses prévisions pour 2022.

Just Eat Takeaway.com NV , la plus grande entreprise européenne de livraison de repas, a annoncé mercredi une croissance des commandes de 14% au quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions financières pour 2022.

Dans une mise à jour commerciale, la société a déclaré avoir livré 273,7 millions de commandes au quatrième trimestre 2021, contre 240,4 millions à la même période un an plus tôt. Takeaway doit présenter ses résultats complets le 2 mars. (Reportage de Toby Sterling ; édition de Christopher Cushing)