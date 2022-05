Just Eat Takeaway fait face à une révolte des actionnaires lors de l'AGO, la position du président est incertaine.

Takeaway, autrefois chouchou de la bourse, est confronté à des vents contraires opérationnels alors que le boom de la commande de nourriture en ligne s'estompe en même temps que la pandémie de COVID-19 dans plusieurs de ses marchés clés.

En outre, le PDG Jitse Groen a été critiqué pour son achat inopportun de Grubhub, l'entreprise américaine que Takeaway a achetée pour 7,3 milliards de dollars en juin 2021, entre autres problèmes.

Lors d'une mise à jour commerciale du premier trimestre le mois dernier, Groen a concédé qu'il devrait vendre ou mettre en place un partenariat avec la société, qui fait face à la concurrence de sociétés comme Doordash et Uber Eats. De plus, la rentabilité et la valorisation de Grubhub ont été endommagées par le plafonnement des commissions qu'elle est autorisée à facturer aux restaurants sur des marchés clés tels que la ville de New York.

Les actions de Takeaway ont clôturé à 26,45 euros mardi, en baisse de 45 % depuis le début de l'année.

Cat Rock, le deuxième plus grand actionnaire de la société après le fondateur Groen avec 6,88% des actions Takeaway, a publié une lettre ouverte le 25 avril, exhortant les actionnaires à voter contre la reconduction du directeur financier Brent Wisssink et du conseil de surveillance de la société. [L2N2WN090]

Cet appel a reçu un certain soutien de la part d'autres investisseurs, dont le fonds spéculatif Lucerne Capital Management.

Alors que l'organisme de conseil aux actionnaires Glass Lewis ne s'oppose pas à la reconduction de Wissink, il a déconseillé la reconduction du président Adriaan Nhn, rendant sa position incertaine.

L'organisation de défense des droits des actionnaires VEB a déclaré qu'elle était également critique et qu'elle voterait contre "la reconduction des membres du conseil de surveillance néerlandais", y compris Nhn, a-t-elle déclaré. Le porte-parole de l'organisation, Eric van den Hudding, a déclaré que Takeaway a besoin de membres indépendants capables de remettre en question les décisions du conseil de gestion.