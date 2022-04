Just Eat Takeaway s'associe à Albert Heijn au Pays Bas pour la livraison de courses à domicile

Just Eat Takeaway.com, le plus grand service de commande de repas en ligne d'Europe, a annoncé mardi qu'il allait s'associer à la chaîne néerlandaise Albert Heijn, fleuron de l'opérateur de supermarchés Ahold, pour livrer des produits d'épicerie et de consommation courante. Si un rapprochement entre le plus grand service de livraison de nourriture du pays et son plus grand épicier semblait logique, Ahold exploite également son propre service de livraison de nourriture, ainsi que le site de commerce électronique Bol.com, qui est plus populaire qu'Amazon aux Pays-Bas.

Les entreprises ont déclaré que le partenariat se concentrera sur une gamme plus restreinte d'environ 1 200 produits, en mettant l'accent sur les produits frais et les produits de consommation courante, c'est-à-dire les articles qui ont généralement des marges plus élevées.

Les services d'"épicerie rapide" tels que Gorillas, Flink et Getir ont connu une croissance fulgurante aux Pays-Bas pendant la pandémie de coronavirus. Cependant, au cours des derniers mois, Amsterdam, Rotterdam et d'autres grandes villes ont interdit la construction de nouveaux centres de distribution, les "dark stores" dont ils dépendent, dans les zones résidentielles. Ahold et Takeaway ont déclaré qu'ils viseraient un délai de livraison de 30 minutes pour les commandes, soit un peu plus que les 10 ou 15 minutes promises par certaines des startups de l'épicerie rapide.

Les conditions financières du partenariat n'ont pas été divulguées. Les actions Takeaway, qui ont perdu les deux tiers de leur valeur depuis octobre 2020, s'échangeaient à plat à 30,20 euros à -1% à 10h40.