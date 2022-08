Just Eat annonce une réduction de sa perte de base, maintient ses prévisions de rentabilité

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,78 milliards d'euros (2,83 milliards de dollars), contre 2,6 milliards d'euros pour les six premiers mois de 2021 et 2,8 milliards d'euros attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Takeaway a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement négatif de 134 millions d'euros, s'améliorant par rapport à une perte de 189 millions d'euros à la même période un an plus tôt.

"Notre chemin vers la rentabilité s'accélère et nous prévoyons de continuer à améliorer matériellement notre EBITDA ajusté au cours du second semestre de cette année et d'être positif en termes d'EBITDA ajusté au niveau du groupe en 2023", a déclaré le directeur général Jitse Groen dans un communiqué.

(1 $ = 0,9824 euros)