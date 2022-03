Le groupe prévoit de mettre fin à ces opérations à partir du 1er avril afin de se concentrer sur ses positions de leader et sa rentabilité, a-t-il indiqué dans une déclaration de résultats annuels.

L'entreprise néerlandaise a précisé qu'en 2021, les deux pays généraient une perte de base d'environ 10 millions d'euros par an, et que leur impact sur les commandes et les revenus était "immatériel".

(1 $ = 0,8998 euros)