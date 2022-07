Rebond en Europe, soulagement sur l'énergie avant les "minutes" de la Fed

PARIS, 6 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance mercredi, le reflux des inquiétudes liées aux prix de l'énergie favorisant des achats à bon compte, sans toutefois faire oublier complètement les craintes de récession qui ont plombé le sentiment de marché ces derniers jours. À Paris, le CAC 40 gagne 2,18% à 5.921,44 points à 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 2,29% et à Francfort, le Dax avance de 1,99%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 2,12%, le FTSEurofirst 300 de 2% et le Stoxx 600 de 2,02%. Ce dernier a perdu 2,11% mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis le 16 juin et le CAC 40 a abandonné 2,68% pour inscrire sa pire clôture depuis mars 2021, conséquence d'un regain d'inquiétude pour l'économie de la zone euro après des indicateurs jugés préoccupants et une nouvelle flambée du prix du gaz. Wall Street a ensuite fini en ordre dispersé mais bien au-dessus des ses plus bas du jour, le Nasdaq gagnant même 1,67%, après le chiffre meilleur qu'attendu des commandes à l'industrie, qui a favorisé le retour sur les valeurs de croissance. En Europe, les commandes à l'industrie allemande ont enregistré en mai une hausse inattendue de 0,1% après trois mois de baisse. Les investisseurs attendent désormais la publication, ,à 18h00 GMT, du compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, des "minutes" qui pourraient préciser les intentions de la banque centrale en matière de hausse de taux et son diagnostic sur la conjoncture. Ils surveillent aussi l'évolution de la situation politique au Royaume-Uni après une nouvelle vague de démissions de ministres et de députés qui affaiblit un peu plus le chef du gouvernement, Boris Johnson. Le rebond du début de séance profite à l'ensemble des secteurs de la cote mais les hausses les plus soutenues sont pour le compartiment du transport et des loisirs, dont l'indice Stoxx s'adjuge 2,97%, et pour celui des médias (+2,92%). La baisse des cours du pétrole (-9,5% mardi pour le Brent ) et la fin de la grève dans le secteur de l'énergie en Norvège, qui menaçait d'une nouvelle flambée des prix à brève échéance, fait monter Air France-KLM (+3,63%), Lufthansa (+1,43%) ou encore Ryanair (+4,56%). La performance la plus spectaculaire du début de séance est pour Just Eat Takeaway , dont le cours bondit de 15,89% après l'annonce d'un accord avec Amazon qui pourrait aboutir à l'entrée de ce dernier au tour de table de sa filiale américaine Grubhub. En baisse, Faurecia perd 3,93% après l'abaissement de deux échelons de la recommandation de Barclays, à "sous-pondérer" contre "surpondérer", la banque expliquant s'attendre à une reprise bien plus lente qu'anticipé initialement des volumes automobiles en Europe. (Rédigé par Marc Angrand)