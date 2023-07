Just Group plc est une société de services financiers basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur les segments du marché du revenu de retraite du Royaume-Uni. La société est un fournisseur de produits et de services de revenu de retraite aux particuliers et aux entreprises. La société développe des solutions évolutives axées sur la retraite pour les banques, les sociétés de crédit immobilier, les compagnies d'assurance-vie, les fiduciaires de régimes de retraite, d'autres entreprises clientes et pour leurs clients et leurs membres. Le secteur de l'assurance de la société souscrit des produits d'assurance pour le marché de la retraite, qui comprennent des solutions de revenu garanti à vie, des solutions de dé-risquage des prestations définies, des plans de soins et de protection, et investit les primes reçues de ces contrats dans des titres de créance et autres titres à revenu fixe, des gilts, des fonds de liquidité et des avances hypothécaires à vie. Le secteur Autres comprend également les activités corporatives de la Compagnie qui sont principalement impliquées dans la gestion des liquidités, du capital et des activités d'investissement de la Compagnie.

