Just Life Group Limited est un fournisseur de produits et de services basé en Nouvelle-Zélande et axé sur les secteurs du marché des foyers. La société fournit des solutions d'eau filtrée par le biais de Just Water et des suppléments de santé naturels par le biais de About Health et Intenza. La société fournit des solutions aux foyers par le biais de ses produits d'éclairage naturel Solatube, des systèmes brevetés de ventilation domestique Unovent, de la fourniture de solutions d'eau chaude par le biais de The Cylinder Guy, de solutions de ventilation par le biais de Hometech, et de la collecte des eaux de pluie par le biais de Designer Tanks. La société opère à travers deux segments : Healthy Living et Healthy Homes. Le segment Healthy Living comprend trois marques, Just Water, About Health et Intenza. Just Water fournit de l'eau filtrée aux Néo-Zélandais. Les produits de la marque About Health comprennent Lester's Oil, Res-V Ultimate, Lester's Oil Advanced (Gold), LifeMax NR et autres. Le segment Healthy Homes comprend cinq marques, Unovent, Solatube, Hometech, The Cylinder Guy et Designer Tanks.

Secteur Equipements et composants électriques