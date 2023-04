Justride Enterprises Limited annonce des changements au niveau de la direction

Justride Enterprises Limited a annoncé (a) la nomination de Mme Bhawana Gupta (DIN : 10101543) en tant qu'administrateur supplémentaire de la société conformément à la section 161 du Companies Act, 2013 avec effet immédiat. (b) nomination de Mme Bhawana Gupta (DIN : 10101543) en tant que directeur à temps plein de la société avec effet immédiat sur la base de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération et en vertu des dispositions des sections 196, 197, 198, 203, de l'annexe V et de toute autre disposition applicable de la Loi sur les sociétés, 2013 pour une période de 5 ans du 08 avril 2023 au 07 avril 2028, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Mme Bhawana Gupta est diplômée (B.A.) et possède une expérience adéquate en matière de gestion d'entreprise, de management, de planification stratégique et de développement, de finance, d'opérations et d'autres questions connexes.

Elle a géré avec succès plusieurs missions d'entreprise au cours des dernières années.