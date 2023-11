(Alliance News) - La Juventus Football Club Spa a annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires a approuvé l'augmentation de capital proposée et le regroupement d'actions dans la proportion d'une action pour 10 actions détenues.

Dans le détail, l'assemblée des actionnaires a décidé de réduire le capital social de 23,4 millions d'euros à 50 000 euros et d'approuver l'augmentation de capital proposée, contre paiement, à réaliser avant le 31 décembre 2024, pour un montant total maximum de 200 millions d'euros, prime d'émission incluse, par l'émission de nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale.

L'Assemblée générale des actionnaires a ensuite approuvé la proposition de regroupement des actions à raison d'une pour dix des 2,53 milliards d'actions ordinaires sans valeur nominale, exprimées en 252,7 millions d'actions ordinaires de la Juventus nouvellement émises et présentant les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires émises. La transaction prévoit donc le retrait et l'annulation des actions ordinaires Juventus émises et l'attribution, pour dix actions ordinaires retirées et annulées, d'une action ordinaire Juventus nouvellement émise.

Les actionnaires ont ensuite confirmé Maria Luisa Mosconi et Roberto Petrignani en tant qu'auditeurs permanents et nommé Stefania Bettoni et Guido Giovando en tant qu'auditeurs suppléants.

Les actions de la Juventus ont clôturé jeudi en baisse de 0,1 % à 0,25 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

